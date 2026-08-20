Težak sudar automobila i motocikla, saobraćaj usporen

Autor:ATV redakcija
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Rano jutros na putu prema Vogošći dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motociklista i jedno putničko vozilo.
Iz Operativnog centra MUP-a KS potvrdili su da im je nesreća prijavljena u 6:50 sati.
Usljed sudara motocikl oboren na cestu. Stepen povreda učesnika nesreće trenutno nije zvanično poznat.
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Zbog ove nesreće i obavljanja policijskog uviđaja, saobraćaj se na ovom dijelu puta odvija otežano i usporeno, što je izazvalo gužve u jutarnjoj špici. Vozači se mole za strpljenje i prilagođavanje vožnje uslovima na putu.
Više informacija o uzrocima nesreće i stanju povrijeđenih biće poznato nakon završenog uviđaja.
(Kliks)
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