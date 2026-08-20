Đina izbola dječaka pa ga spalila: Ovaj detalj prije zločina krije jezivu istinu

Na suđenju za ubistvo osmogodišnjeg Fabijana iz Giztrova pred Pokrajinskim sudom u Rostoku u Njemačkoj ne govori se samo o danu ubistva, već i o danu koji mu je prethodio.

Tužilaštvo tvrdi da je optužena Đina H. (30) 10. oktobra 2025. ubila dječaka sa šest uboda nožem, a zatim njegovo tijelo zapalila sredstvom za potpalu roštilja.

Istraga pokazuje da je Fabijan svoju navodnu ubicu možda sreo već 9. oktobra 2025. Istražitelji su rekonstruisali kada, gdje i kako je do tog susreta moglo da dođe.

Fabijan se 9. oktobra 2025. u školi požalio na krvarenje iz nosa. Njegova majka Dorina L. (32) došla je po njega oko 10.15 časova. Pošto je morala da se vrati na posao, pustila je Fabijana da sam ode kući u Šverinerštrase, gdje je stigao u 10.42.

"Samo ću da legnem kod kuće i uključim televizor", rekao je dječak majci. Oko 12.30 časova Dorina L. mu je, na njegov zahtjev, donijela ručak. Nakon toga je ponovo želio da izađe.

U 14.06 časova njegov telefon je još bio povezan na kućni Wi-Fi, a zatim je biciklom krenuo napolje.

Prema navodima istražitelja, kod pekare je sreo svog najboljeg druga (9), koji se upravo vraćao iz škole. Ubrzo potom Fabijan i njegov drug zajedno su stigli do njegove kuće u Plauerštrase. Između 14.10 i 14.20 časova Fabijanov telefon pokušavao je da se poveže na Wi-Fi njegovog druga. Pošto je dječak morao na košarkaški trening, njegova majka je poslala Fabijana kući.

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Osmogodišnjak je zato oko 14.20 krenuo ka omladinskom klubu "Alte Molkerei". Put ga je možda vodio kroz Ulmenštrase, sporednu ulicu u blizini njegove kuće. Tuda bi prošao oko 14.25 časova. Fabijan je u omladinski klub stigao u 14.32. Za put mu je, međutim, trebalo pet minuta više nego što mu je uobičajeno bilo potrebno.

Optužena tog dana imala zakazan sastanak

Istog dana, bivša djevojka Fabijanovog oca, Đina H., sastala se od 13.14 do 13.47 časova sa svojim poznanikom Kristijanom D. (37) kod jezera Krebze, u blizini Belina. To je utvrđeno analizom podataka sa mobilnih telefona. Razgovarali su o problemima u vezi Đine H., a često su pominjali Matijasa R. (35).

Optužena je tog dana u 14 časova trebalo da zajedno sa svojim biološkim sinom J. ode na sastanak sa službom za pomoć porodici Radničke dobrotvorne organizacije (AVO) u Giztrovu. Od jezera Krebze do tamo bilo bi joj potrebno oko 19 minuta, što znači da je mogla da stigne sa malim zakašnjenjem, oko 14.06 časova.

Međutim, ona se uopšte nije pojavila. Zaposlena u AVO zato ju je u 14.14 pozvala telefonom i pitala gdje je. Đina H. je tvrdila da joj je sin bolestan i da zbog toga ne može da dođe. Razgovor je završen u 14.25.

Šta je vidio svjedok?

Jedan svjedok je u 14.30 vidio upadljivo narandžasti "Ford Rendžer" parkiran u Ulmenštrase, na uglu sa Šverinerštrase, dok je i sam pokušavao da se parkira.

"Iznervirao sam se. Zauzeo je dva parking mjesta", rekao je svjedok. Vozača nije vidio.

Međutim, Đina H. takođe vozi takvo vozilo. Ako je od jezera Krebze krenula preko AVO do Ulmenštrase, tamo je mogla da bude parkirana već od 14.09 časova.

Ključni trenutak je 14.25 časova. Prema istražiteljima, upravo tada su Đina H. i Fabijan mogli da se sretnu u Ulmenštrase. Susret je, prema toj rekonstrukciji, mogao da traje najviše pet minuta.

Bitka odbrane i tužilaštva

"Fabi mi nikada nije mnogo pričao gdje je sve bio. Uvijek bi samo ukratko nešto pomenuo, nikada nije baš pričao o tome", rekla je Fabijanova majka Dorina L. pred sudom.

Sudija ju je upitao: "Da je sreo svog oca, gospođu H. ili baku i đeda, da li bi vam to ispričao?"

"Da, to bi mi sigurno rekao", odgovorila je majka.

Odbrana Đine H. želi da pomoću podataka o kretanju njenog vozila dokaže da je njen susret sa Kristijanom D. trajao duže. U tom slučaju ona i Fabijan nisu mogli da se sretnu.

Prema riječima sudije Holgera Šita, zaposlena u AVO trebalo bi tokom nastavka suđenja ponovo da svjedoči i dopuni, odnosno ispravi svoje ranije navode.

Zašto je Đina H. zapravo otkazala sastanak u AVO i zašto je svog sina pokupila iz škole tek kasno popodne, za sada je potpuno nejasno.

(Telegraf)