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Baku (84) izvukli živu iz ruševina tri dana nakon snažnog zemljotresa

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 07:32

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Види се да је зграда оштећена након земљотреса у Источном Мангарају, провинција Источна Нуса Тенгара, Индонезија, у суботу, 15. августа 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Kurniavan

Baka stara 84 godine pronađena je živa tri dana nakon što je snažan zemljotres pogodio istočnu Indoneziju, u spasilačkoj akciji koju su lokalne vlasti opisale kao pravo čudo.

U zemljotresu jačine 7,7 stepeni poginule su najmanje 73 osobe, više od 900 je povrijeđeno, a gotovo 60.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom.

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Paulina Pobi (84) pronađena je živa u utorak, tri dana nakon što je zemljotres pogodio područje u subotu ujutru, nedaleko od ostrva Flores.

Odron izazvan zemljotresom blokirao je pristup selu Nitunglea, gdje je starica živjela, zbog čega je ostala zarobljena ispod urušenih zidova svoje kuće napravljenih od bambusa.

Načelnik policije okruga Sika Babang Supeno rekao je lokalnim medijima da je 84-godišnja žena bezbjedno izvučena iz ruševina i prevezena u najbliži zdravstveni centar na liječenje.

"Nije mogla da se pomjeri niti da govori"

Prema riječima lokalnog zvaničnika Rudolfusa Ribe, žena nije mogla da se pomjeri niti da dozove pomoć jer je bila paralizovana.

"Pošto je bila paralizovana, nije mogla da se pomjeri niti da govori, pa ju je porodica konačno pronašla četvrtog dana", rekao je on francuskoj novinskoj agenciji AFP.

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Njeno stanje opisano je kao dobro, jer nije zadobila povrede. Spasioci su rekli da je bila samo iscrpljena, pošto nekoliko dana nije jela niti pila vodu.

"Djeluje nestvarno, gotovo kao čudo", rekao je Riba.

U Indoneziji je potpuni haos nakon zemljotresa. Uprkos tome što su neke prodavnice, benzinske stanice i drugi objekti na ostrvu ponovo otvoreni, putevi su i dalje zatrpani ruševinama, dok spasioci nastavljaju da pretražuju ruševine u potrazi za mogućim žrtvama.

Indonežanska agencija za upravljanje katastrofama saopštila je da je 398 tona pomoći, uključujući hranu, šatore, skloništa za raseljene osobe i donacije građana, dopremljeno u pogođena područja.

Međutim, distribuciju pomoći otežavaju planinski teren Floresa i oštećenja puteva izazvana zemljotresom.

Vlada je povećala upotrebu vojnih aviona, brodova i ljudstva kako bi podržala operacije u udaljenim područjima.

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Prema riječima portparola agencije za upravljanje katastrofama Burtona Panjaitana, operacija je i dalje otežana zbog geografskih karakteristika područja.

U međuvremenu, indonežanska geološka agencija registrovala je više od 3.000 naknadnih potresa od subote, od kojih je najmanje 86 bilo dovoljno snažno da ih stanovnici osjete.

Neprestana podrhtavanja izazvala su strah među mnogim stanovnicima, koji izbjegavaju da se vrate u svoje oštećene domove.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Indonezija

Zemljotres

spasavanje

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