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U Palama obustava saobraćaja zbog asfaltiranja

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 07:11

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Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Foto: Pexels/Tim Samuel

U Palama će danas i sutra biti potpuno obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Pale-Podgrab, od ulaza u Pale kod tunela do kružnog toka u blizini autobuske stanice, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava će trajati od sedam do 17 časova, a saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac preko Kalovitih brda.

Saobraćaj će biti obustavljen zbog asfaltiranja.

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Tagovi :

Pale

obustava saobraćaja

AMS RS

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