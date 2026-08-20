U Palama obustava saobraćaja zbog asfaltiranja

Foto: Pexels/Tim Samuel

U Palama će danas i sutra biti potpuno obustavljen saobraćaj na dionici magistralnog puta Pale-Podgrab, od ulaza u Pale kod tunela do kružnog toka u blizini autobuske stanice, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava će trajati od sedam do 17 časova, a saobraćaj će biti preusmjeren na alternativni putni pravac preko Kalovitih brda. Saobraćaj će biti obustavljen zbog asfaltiranja.

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