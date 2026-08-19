"Preobražava se i gora i voda": U Doboju na Preobraženje posebno svečano

Preobražava se i gora i voda. A u Doboju je na Preobraženje posebno svečano. Narod je tamo sa radošću proslavio krsnu slavu grada. Jutro su započeli uz liturgiju u Spomen-hramu Svetih apostola Petra i Pavla.

"Radost za dušu, za budućnost, za sreću, za zdravlje djece, unučadi.

- Veliki praznik svakako

- Da budemo zdravi i veseli, i da se družimo što više", kažu građani.

Svetosavlje i pravoslavlje su temelji i tradicija srpskog naroda. I njih se moramo držati, poručio je mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, koji je i služio svetu liturgiju.

"Naš je put, naš je tipik, simfonija crkve i države. U tom sistemu smo najviše postizali od Nemanjića do danas", poručio je mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije.

Svojim postignućima u Doboju i te kako zadovoljni. Grad se ubrzano razvijao tokom proteklih godina. Preobraženje nabolje, uz podršku institucija, biće nastavljeno.

"Naravno da sam zadovoljan. Naravno da može uvijek i više. Nećemo odustati od sve jednog projekta, sve ono što smo započeli provodimo kraju, završavamo. Grad Doboj je doživio jedno preobraženje", kaže Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

I izrastao je u strateški važnu sredinu Srpske. Realizovani su brojni projekti.

"Doboj je pokazao da na najbolji način može da sarađuje sa institucijama Republike Srpske, ali i nama na drugim nivoima vlasti. Isto tako je pokazao da može da pokaže svoju snagu. Doboj je ja bih rekla prevazišao okvire regionalnog centra", kaže Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"I da politike za koje smo se opredijelili prije nekoliko godina gospodin Obren Petrović i ja da zajedno napravimo jednu sinergiju koja treba da predstavi boljitak i napredak za sam grad pokazalo se ispravnim. Danas su iza nas važni projekti koji su bili nezamislivi. A u ovom trenutku slavski dan dočekujemo sa mnogim projektima i velikim ambicijama za buduće vrijeme", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

I zato je posebno važno da Doboj nastavi putem razvoja uz saradnju i podršku svih nivoa vlasti. U narednom periodu, u ovom gradu, planirani su brojni projekti.