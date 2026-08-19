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Svečana sjednica Skupštine grada Trebinje, prisustvuje Minić

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 13:04

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Требиње прославља славу града и Саборног храма
Foto: ATV

U toku je svečana sjednica Skupštine grada Trebinje, kojoj prisustvuje i premijer Republike Srpske Savo Minić.

U Trebinju je služena Sveta arhijerejska liturgija, uz lomljenje slavskog kolača i položeni su vijenci na Spomenik braniocima Trebinja povodom Preobraženja Gospodnjeg, slavu grada i Sabornog hrama.

Večeras će biti organizovana i svečana litija ulicama Trebinja.

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Tagovi :

Savo Minić

Trebinje

Preobraženje Gospodnje

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