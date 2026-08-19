Svečana sjednica Skupštine grada Trebinje, prisustvuje Minić

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U toku je svečana sjednica Skupštine grada Trebinje, kojoj prisustvuje i premijer Republike Srpske Savo Minić.
U Trebinju je služena Sveta arhijerejska liturgija, uz lomljenje slavskog kolača i položeni su vijenci na Spomenik braniocima Trebinja povodom Preobraženja Gospodnjeg, slavu grada i Sabornog hrama.
Večeras će biti organizovana i svečana litija ulicama Trebinja.
Republika Srpska
Dodik: Doboj strateški važna sredina za Republiku Srpsku
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
2 h5
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
5 h3
Gradovi i opštine
18 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu