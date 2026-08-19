Riješen prevoz hroničnih pacijenata i osoba s invaliditetom u Ribniku

Vozilo namijenjeno za unapređenje usluga socijalne zaštite za lica sa hroničnim oboljenjima i invaliditetom, vrijedno 75.000 KM, svečano je danas predato u Ribniku.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić uručio je ključeve vozila direktoru Centra za socijalni rad Saneli Lučur.

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Vozilo će biti korišteno za prevoz pacijenata na dijalizu, kao i za potrebe Doma zdravlja "Doktor Dragan Vojvodić".

Nabavka vozila dijelom je finansirana sredstvima prikupljenim od igara na sreću, na osnovu javnog konkursa za finansiranje projekata i programa koji raspisuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Primopredaji je prisustvovao i načelnik opštine Ribnik Duško Dakić, osoblje Doma zdravlja "Doktor Dragan Vojvodić" i Centra za socijalni rad, prenosi "Srna".