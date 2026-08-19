Đurić za ATV: Ponosan sam na ostvarene rezultate u Trebinju

Gradonačelnik Trebinja Mirko Đurić istakao je da Trebinje u narednom periodu očekuje veliki broj projekata, ali i da je dosta toga značajnog urađeno u prethodnih godinu dana.

Đurić je istakao da je stari grad u Trebinju dobio potpuno drugačiju dimenziju završetkom radova i uređenju uopšte, što je značajno uticalo da se promijeni slika u tom dijelu grada.

"Takođe, na što smo ponosni je završetak radova na duhovnom centru Mrkonjići, konkretno na vidikovcu i anfiteatru. Smatramo da je to nešto što je i te kako značajno", rekao je Đurić.

Istakao je da je ponosan na završenu bolnica u Trebinju, koja radi u punoj funkciji.

"Iskoristio bih priliku da se zahvalim Vladi Republike Srpske koja je uložila 130 miliona KM", rekao je Ćurić.

Ističe da su to projekti koji i te kako značajni.

"Trenutno su radovi na obilaznici oko grada. Takođe nešto smo što smo započeli u prethodnom periodu to je izgradnja Sigurne kuće. Takođe, uveli smo izvođače u Dnevni centar za poteškoće u razvoju, takođe ono što nismo izostavili i što je veoma značajno je da u Trebinju imamo preko 50 programa podrške porodici. Ono što sa ponosom ističem je da je sve ono nešto što je bilo podržano u prethodnom periodu podržano i sada", rekao je Đurić.

Ističe da je ono što je, takođe, i te kako značajno je da ovih dana očekuje da se zvanično uđe u radove probijanja komunikacije prema novom Trebinju.

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"Činjenica je da u Trebinju ide kvadrat stana preko 6.000 KM i činjenica je da se svi ti stanovi prodaju, onda smo odlučili kao odgovorni ljudi u lokalnoj zajednici da pronađemo riješenje za osjetljive kategorije u Trebinju, mislimo na mlade bračne parove i višečlane porodice, odlučili smo da u Novom Trebinju napravimo projekat gdje bi kvadrat stana bio otprilike oko 2.200 KM", rekao je Đurić te dodao:

Ono na što smo i te kako ponosni i prvi smo u Republici Srpskoj pokrenuli proceduru i usvojili i Nacrt i onda besplatnih podjela dozvala za građenje, tj. placeva. Ovih dana očekujemo da raspišemo javni poziv da se ispoštuju sve procedure, otprilike u najavi je oko nekih za početak 60 do 50 placeva, a u narednom periodu, u zavisnosti u interesovanja, gledaćemo da ih prepoznajemo još".

Istakao je da je ponosan na stanje i rezultate u Trebinju.

"Trebinje je u posljednje vrijeme i te kako prepoznatljivo i naš je cilj da tako ostane u narednom periodu", zaključio je Đurić.