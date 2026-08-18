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Tomaš: Prnjavor se preobražava nabolje, investicije vrijedne više od 15 miliona KM

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 19:14

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Томаш: Прњавор се преображава набоље, инвестиције вриједне више од 15 милиона КМ
Foto: ATV

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš čestitao je građanima gradsku krsnu slavu grada – Preobraženje Gospodnje, ističući da se grad tokom protekle godine preobrazio nabolje, čemu su doprinijele brojne investicije i dobra saradnja lokalne i republičke vlasti.

Tomaš je zahvalio srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović, predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću, ministru finansija i trezora u Savjetu ministara Srđanu Amidžiću, kao i svim saradnicima i prijateljima koji su pomogli razvoju Prnjavora, piše Srna.

"Ništa od uspjeha koje Prnjavor postiže ne bi bilo moguće bez saradnje lokalne i republičke vlasti. Smatram da se ona odlično ogleda ovdje u Prnjavoru i uvjeren sam da će se nastaviti istim tempom, te da će građani svakog dana osjećati npredak", izjavio je Tomaš novinarima.

On je naveo da će tokom večerašnje litije građani imati priliku da vide ulice čija je rekonstrukcija vrijedna više od 2,2 miliona KM, kao i radove na izgradnji vodovodne mreže u mjesnim zajednicama u koje je uloženo 1,6 miliona KM, koje je obezbijedio predsjednik Republike Srpske.

Tomaš je dodao da je u toku proširenje vrtića "Naša radost", za šta je obezbijeđeno 800.000 KM.

"Ono što je najvažnije jeste razvoj poslovne zone, gdje smo svjedoci da svaki dan niču novi proizvodni pogoni. To ne bi bilo moguće da nismo dobili na poklon od Vlade zemljište, auto-put i sve druge preduslove koji su se stvarali proteklih 10 godina, a mi smo ih iskoristili na najbolji mogući način", istakao je Tomaš.

On je naveo da su ovogodišnje investicije u Prnjavoru vrijedne više od 15 miliona KM, napominjući da neće sve biti realizovane tokom ove godine, ali da je najvažniji kontinuitet ulaganja koji je vidljiv i osjetljiv u ovom gradu.

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Darko Tomaš

Prnjavor

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