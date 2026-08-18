Na puteve stiže još 10 radara, ovo su tačne lokacije

Autor:ATV redakcija
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Na području opštine Čitluk određeno je deset lokacija na kojima će biti postavljena infrastruktura za radarske sisteme SmartAj ST-1 za kontrolu saobraćaja.
Lokacije su određene na temelju stručne analize i procjene uslova odvijanja prometa na području opštine Čitluk.
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Riječ je o modernim radarskim sistemima koji, osim brzine kretanja vozila, bilježe i druge saobraćajne prekršaje, među kojima su korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nekorištenje bezbjednosnog pojasa.
Cilj postavljanja sustava za nadzor prometa je korištenjem tehnoloških rješenja povećati bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.
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Projekat postavljanja novih radarskih sistema provode Policijska stanica Čitluk, Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije i Opština Čitluk.
Za postavljanje radara izabrano je sljedećih 10 lokacija:
Donji Veliki Ograđenik – u blizini područne osnovne škole
Iz Opštine Čitluk navode kako uvođenje sistema SmartAj ST-1 na ovim lokacijama nije prvenstveno usmjereno na kažnjavanje, nego na preventivno djelovanje prema svim učesnicima u saobraćaju, s ciljem sprečavanja saobraćajnih nesreća i očuvanja ljudskih života.
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