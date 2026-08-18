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Dan žalosti u Zenici: Danas sahrana planinara koji su stradali na Elbrusu

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 07:18

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Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.
Foto: pexels/Nikita Šelaйkin

U Zenici je danas, 18. augusta, proglašen Dan žalosti povodom tragičnog stradanja pet zeničkih planinara na planini Elbrus u Rusiji.

Odluku o proglašenju Dana žalosti donio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Prije kolektivne sahrane biće održana komemoracija za stradale planinare u 15 časova u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.

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U tragičnom događaju na Elbrusu stradali su Alma Okanović, Denis Okanović, dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.

Grad Zenica izrazio je najdublje saučešće porodicama stradalih, njihovim prijateljima i cijeloj planinarskoj zajednici, poručivši da će Zenica trajno čuvati uspomenu na svojih pet sugrađana.

(RadiosSarajevo)

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Planinari iz BiH na Elbrusu

Alpinisti iz BiH

Elbrus planina

Dan žalosti

Zenica

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