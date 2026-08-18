Dan žalosti u Zenici: Danas sahrana planinara koji su stradali na Elbrusu

Autor:ATV redakcija
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U Zenici je danas, 18. augusta, proglašen Dan žalosti povodom tragičnog stradanja pet zeničkih planinara na planini Elbrus u Rusiji.
Odluku o proglašenju Dana žalosti donio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.
Prije kolektivne sahrane biće održana komemoracija za stradale planinare u 15 časova u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.
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U tragičnom događaju na Elbrusu stradali su Alma Okanović, Denis Okanović, dr. Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.
Grad Zenica izrazio je najdublje saučešće porodicama stradalih, njihovim prijateljima i cijeloj planinarskoj zajednici, poručivši da će Zenica trajno čuvati uspomenu na svojih pet sugrađana.
(RadiosSarajevo)
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