Horoskop za 18. avgust: Jedan znak očekuje zanimljiv prijedlog

Autor:ATV redakcija
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Evo šta nam zvijezde poručuju danas.
Budite strpljivi u razgovorima s kolegama kako ne bi došlo do nesporazuma. Zauzeti će uživati u pažnji partnera, dok slobodne očekuje zanimljiv susret. Obratite pažnju na ishranu.
Moguć je manji zastoj na poslu, ali ćete ga brzo prevazići. Partner vam pokazuje koliko mu je stalo, a slobodni bi mogli započeti dopisivanje s novom osobom. Odmorite oči od ekrana.
Dobra organizacija pomoći će vam da završite sve obaveze na vrijeme. U ljubavi vas očekuje prijatan razgovor, dok slobodni privlače pažnju zanimljive osobe. Mogući su bolovi u zglobovima.
Ne donosite važne poslovne odluke na brzinu i provjerite sve detalje. Voljena osoba želi više vašeg vremena, a slobodni bi mogli obnoviti kontakt s nekim iz prošlosti. Unosite više tečnosti.
Vaš trud konačno počinje da se primjećuje, pa možete očekivati pohvale. U vezi se vraća bliskost, dok slobodni imaju priliku za zanimljiv flert. Moguća je prolazna glavobolja.
Očekuje vas zanimljiv prijedlog koji bi mogao promijeniti tok poslovnih planova. Partner vam pruža podršku u važnom trenutku, a slobodni bi mogli upoznati nekoga preko prijatelja. Pripazite na leđa.
Ne preuzimajte tuđe obaveze, jer biste mogli nepotrebno opteretiti svoj raspored. Emotivni odnosi postaju stabilniji, dok slobodne očekuje susret koji će ih iznenaditi. Više se krećite.
Finansijska tema dolazi u prvi plan, pa pažljivo planirajte troškove. Partner očekuje jasan odgovor na jedno važno pitanje, dok slobodni započinju zanimljiv razgovor. Moguća je napetost u vratu.
Dan je povoljan za nove ideje i dogovore sa saradnicima. Zauzeti mogu napraviti važan zajednički plan, a slobodni bi mogli upoznati osobu koja dijeli njihova interesovanja. Potrebno vam je više sna.
Ne dozvolite da vas tuđa kritika obeshrabri, jer ste bliže uspjehu nego što mislite. U ljubavi vas očekuje mirniji period, dok slobodni dobijaju neočekivanu poruku. Čuvajte želudac.
Novi zadatak donosi vam priliku da pokažete znanje i sposobnosti. Partner vas podstiče da budete opušteniji, a slobodni bi mogli osjetiti snažnu privlačnost prema nekome. Obratite pažnju na unos vitamina.
Završetak jedne obaveze donosi vam osjećaj velikog olakšanja. Oni u vezama planiraju zajedničke aktivnosti, dok slobodni uživaju u pažnji koju dobijaju. Izbjegavajte pretjerivanje sa slatkišima.
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