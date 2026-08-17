Ova tri znaka će se obogatiti do 31. avgusta

Pare nekad stignu onda kada ih čovjek najmanje očekuje. Upravo to čeka Ovna, Djevice i Ribe, jer im se do 31. avgusta otvara period u kojem velika lova može stići iz pravca koji nisu ni slutili.

Iza njih su mjeseci propuštenih prilika i onaj neprijatan osjećaj da novac stalno negde iscuri. Sada se karta okreće.

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Za ova tri znaka obilje više nije samo pusta želja, sreća im se smiješi kroz dobitak, iznenadnu priliku ili potez koji im donosi mnogo više nego što su očekivali.

Jedan će odigrati čisto po osjećaju, drugi će se držati svog srećnog broja, a treći će se prosto zateći na pravom mestu u pravo vrijeme.

Jedno je sigurno, kraj avgusta donosi događaje koje će dugo prepričavati.

Ovan: Velika lova poslije dugog zatezanja

Ovnovi jure prvi, ali kad je novac u igri obično se u posljednjem trenutku povuku. Kraj avgusta donosi situacije u kojima bi im se upravo taj hrabriji potez isplatio.

Neko vrijeme su imali osjećaj da novac samo odlazi, a da se ništa ne vraća. Do 31. avgusta stvari mogu krenuti sasvim drugim tokom.

Ovnovima se savjetuje da obrate pažnju na brojeve koji im se ponavljaju, na datume koji im privlače pogled i na osjećaj koji ih uhvati u trenutku odluke. Njihova upornost sada može biti nagrađena, a velika lova dolazi kroz priliku koju nisu planirali.

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Djevica: Jedan potez mijenja cijelu računicu

Djevice ulaze u period u kojem ih prati snažna energija za nove prilike. Najveća prednost biće im brzina razmišljanja i to što tačno prepoznaju kada treba reagovati.

Do kraja avgusta može ih iznenaditi vijest, dobitak ili prilika koja dolazi potpuno neočekivano. Ono što je za druge samo običan pokušaj, za Djevice postaje potez koji vraća mnogo više nego što su računale.

Ako već neko vrijeme razmišljaju da okušaju sreću, ovaj period mogao bi da im bude posebno zanimljiv. Djevice inače teško dozvole sebi da odluku prepuste slučaju, jer im je milije da sve prvo izračunaju na papiru. Ovog puta bi im se isplatilo da malo popuste tu kontrolu. Sreća ne ide uvijek za onim ko najbolje planira, nego za onim ko se u pravom trenutku odvaži.

Ribe: Novac dolazi odakle ga najmanje čekaju

Ribama se često čini da dobre stvari kod njih stižu tek poslije dugog čekanja, ali kraj avgusta piše drugačiju priču.

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Jedan slučajan trenutak, pravi izbor ili kombinacija koju dugo pamte može im donijeti iznenađenje. Novac dolazi iz pravca iz kojeg ga najmanje očekuju, a sreća bi mogla da im pokuca na vrata kada se opuste i prestanu da sumnjaju.

Za Ribe je ovo period kada se otvaraju vrata za veliku lovu, ali najvažnije je da prepoznaju priliku kada se pojavi.

Srećni brojevi koji prate ova tri znaka

Prema astrološkim tumačenjima, do 31. avgusta određeni brojevi nose posebnu energiju.

Ovnovima sreću donose brojevi 6, 14, 27 i 39.

Devicama bi pažnju mogli privući brojevi 3, 11, 24 i 42.

Ribama se izdvajaju brojevi 8, 17, 31 i 47.

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Nijedan broj, razumije se, ne garantuje dobitak. Ipak, mnogi vjeruju da ovakvi mali znaci mogu biti dodatni podsticaj kada se okušavaju u igrama na sreću.

(Krstarica)