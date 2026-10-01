Amidžić: Usvojena odluka, lica sa invaliditetom uvoziće vozila pod povoljnijim uslovima

Lica sa invaliditetom uvoziće vozila pod povoljnijim uslovima, rekao je danas Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

"Granica za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina povećava se sa 30.000 na 45.000 KM.

Prijedlog ove odluke usvojio je UO UIO BiH na jučerašnjoj sjednici", rekao je Amidžić.