Amidžić: Usvojena odluka, lica sa invaliditetom uvoziće vozila pod povoljnijim uslovima

Autor:ATV redakcija
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Lica sa invaliditetom uvoziće vozila pod povoljnijim uslovima, rekao je danas Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.
"Granica za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina povećava se sa 30.000 na 45.000 KM.
Prijedlog ove odluke usvojio je UO UIO BiH na jučerašnjoj sjednici", rekao je Amidžić.
Lica sa invaliditetom uvoziće vozila pod povoljnijim uslovima.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) October 1, 2026
Granica za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina povećava se sa 30.000 na 45.000 KM.
Prijedlog ove odluke usvojio je UO UIO BiH na jučerašnjoj sjednici.
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