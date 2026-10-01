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Amidžić: Usvojena odluka, lica sa invaliditetom uvoziće vozila pod povoljnijim uslovima

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01.10.2026 18:43

Komentari:

6
Срђан Амиџић
Foto: ATV

Lica sa invaliditetom uvoziće vozila pod povoljnijim uslovima, rekao je danas Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

"Granica za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina povećava se sa 30.000 na 45.000 KM.

Prijedlog ove odluke usvojio je UO UIO BiH na jučerašnjoj sjednici", rekao je Amidžić.

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Tagovi :

Srđan Amidžić

Lica sa invaliditetom

Savjet ministara BiH

UIO BiH

Komentari (6)

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