Cvijanović: Srbac je uvijek znao šta znače zajedništvo, odgovornost i ljubav prema Srpskoj

Autor:ATV redakcija
Komentari:7
Srbac je uvijek znao šta znače zajedništvo, odgovornost i ljubav prema Republici Srpskoj, navodi kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.
"Ovdje se cijeni rad, poštuje ono što smo zajedno stvorili i dobro zna da se budućnost ne gradi praznim obećanjima, već konkretnim rezultatima", navodi Cvijanović na Iksu, te dodaje:
Srbac je uvijek znao šta znače zajedništvo, odgovornost i ljubav prema Republici Srpskoj.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 1, 2026
Ovdje se cijeni rad, poštuje ono što smo zajedno stvorili i dobro zna da se budućnost ne gradi praznim obećanjima, već konkretnim rezultatima.
Idemo dalje - putem stabilnosti, razvoja i… pic.twitter.com/06iRVBfmXI
"Idemo dalje - putem stabilnosti, razvoja i sigurnosti koji garantuje naša najveća politička porodica koja se zove SNSD".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
5 h33
Republika Srpska
6 h5
Republika Srpska
8 h0
Republika Srpska
8 h7
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu