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Cvijanović: Srbac je uvijek znao šta znače zajedništvo, odgovornost i ljubav prema Srpskoj

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01.10.2026 18:15

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СНСД Србац Жељка Цвијановић трибина
Foto: X/Željka Cvijanović

Srbac je uvijek znao šta znače zajedništvo, odgovornost i ljubav prema Republici Srpskoj, navodi kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Ovdje se cijeni rad, poštuje ono što smo zajedno stvorili i dobro zna da se budućnost ne gradi praznim obećanjima, već konkretnim rezultatima", navodi Cvijanović na Iksu, te dodaje:

"Idemo dalje - putem stabilnosti, razvoja i sigurnosti koji garantuje naša najveća politička porodica koja se zove SNSD".

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Srbac

SNSD

Izbori 2026

Komentari (7)

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