Cvijanović: Srbac je uvijek znao šta znače zajedništvo, odgovornost i ljubav prema Srpskoj

Srbac je uvijek znao šta znače zajedništvo, odgovornost i ljubav prema Republici Srpskoj, navodi kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Ovdje se cijeni rad, poštuje ono što smo zajedno stvorili i dobro zna da se budućnost ne gradi praznim obećanjima, već konkretnim rezultatima", navodi Cvijanović na Iksu, te dodaje:

Srbac je uvijek znao šta znače zajedništvo, odgovornost i ljubav prema Republici Srpskoj.



Ovdje se cijeni rad, poštuje ono što smo zajedno stvorili i dobro zna da se budućnost ne gradi praznim obećanjima, već konkretnim rezultatima.



Idemo dalje - putem stabilnosti, razvoja i… pic.twitter.com/06iRVBfmXI — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 1, 2026

"Idemo dalje - putem stabilnosti, razvoja i sigurnosti koji garantuje naša najveća politička porodica koja se zove SNSD".