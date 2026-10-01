Nova mjesta za igru: Obnovljeno igralište u Česmi, otvoreno na Laušu

U banjalučkom naselju Česma obnovljeno je igralište na radost dječice, ali i svih mještana, dok je u banjalučkom naselju Lauš u potpunosti otvoreno novo igralište.

„Ovo su, moram reći, zaista neke od onih ljeppih stvari, koje se dešavaju nekoliko mjeseci unazad ovdje u Banjaluci. Ja sam danas ovdje ispred Fudbalskog kluba 'Borac' kao potpredsjednik kluba, imao sam čast i obavezu da pomognem ovdje u obnovi igrališta u donaciji određene opreme u vidu lopti i mreža“, rekao je Bogoljub Zeljković, potpredsjednik FB „Borac“.

Zeljković je naglasio da su ovo redovne aktivnosti banjalučkog kluba jer, kako kaže, godinama unazad aktivno rade na pomoći onima kojima je to potrebno kroz različite aktivnosti.

Kako on navodi dalje, Borac kao ambasador i klub Banjaluke nema samo u fokusu fudbal već i društveno odgovoran rad te se trude biti prisutni u svim društvenim procesima te dati svoje učešće.

Otvoreno novo dječije igralište u banjalučkom naselju Lauš

Banjalučko naselje Lauš od danas je bogatije za još jedno dječije igralište. U Sanskoj ulici, preko puta crkve, svečano se otvara prostor za dječiju igru i radost.

„Ovo je svakako jedna velika stvar i svi osjete da je ovaj prostor ispunjen radošću, grajom i igrom djece i ovo je nešto što je bilo neophodno i potrebno Laušu. Lauš je veliko naselje, ali do sada nismo imali ni jedan prostor ovakav, tako da je to jedna veoma važna i lijepa stvar za naše mališane gdje će se moći bezbrižno igrati i odrastati“, poručuje predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije Miroslav Popržen.

Popržen se ovom prilikom posebno zahvalio predsjedniku Mjesne zajednice Lauš 2, Robertu Banjcu, koji je, kako on kaže bio istrajan do posljednjeg trenutka, dok se nije realizovalo. Takođe, posebnu zahvalnost Popržen je uputio Kabinetu predsjednika Republike Srpske, Siniši Karanu, koji je pomogao u izgradnji igrališta.

Ninković Lauš igralište ATV

„Mislim da danas, ovaj broj djece i rodtelja pokazuje koliko je bilo potrebno dječije igralište“, kazao je predsjednik Skupštine grada Banjaluka. Ninković se takođe zahvalio predsjedniku mjesne zajednice na istrajnosti i posvećenosti te Kabinetu predsjednika na pomoći.

„Meni je žao što u Skupštini kada god pričamo o ovakvim stvarima ne dobijem podršku gradonačelnika jer on misli da je to sve okrenuto politički“, rekao je Ninković.

Kako navodi Ninković, neophodno je odrediti prioritete te ih poštovati kako bi svi građani bili na dobitku, posebno oni najmlađi.

„Inicijativa i sa naše strane ili strane gradonačelnika ne treba da predstavlja neko političko prepucavanje“, poručuje Ninković.