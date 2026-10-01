Zašto su stali radovi na izgradnji Kuće „Predah“?

Majstora danima ni na vidiku, radovi stali, a za njima ostao šut, kamen i hrpa smeća.

Kuća „Predah“ namijenjena za privremeno i dugoročno zbrinjavanje djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju prema najavama predatavnika Grada Banjaluka krajem ove godine bi trebala otvoriti svoja vrata korisnicima.

Međutim, ukoliko je suditi trenutnom stanju, ovaj objekat neće biti završen uskoro, bar ne prema planiranoj dinamici jer radnika danima nema.

Gdje su radnici?

Ono što se može vidjeti je zapušten teren, građevinski šut, te komadi instalacija, pijesak i drugi građevinski materijal, ali radnika ni na vidiku.

Predstavnici Grada obišli su krajem juna mjeseca ove godine radove na izgradnji kuće „Predah“, te su se tom prilikom, kako su naveli, „uvjerili da radovi idu i više nego dobro“.

Kuća Predah

Prema najavi projekt menadžera Grada Milade Šukalo, objekat bi mogao krajem godine primiti prve korisnike.

Da li će to trenutnom dinamikom biti moguće, ostaje da vidimo.

Krivična prijava

Podsjećanja radi, „Transparency International“ u BiH je podnio krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci protiv odgovornih u Gradskoj upravi zbog sumnji da je počinjeno krivično djelo davanja pogodnosti privrednim subjektima i zloupotrebe službenog položaja u vezi s javnom nabavkom za igradnju Kuće “Predah” u ovom gradu.

U krivičnoj prijavi, kako je za Detektor pojasnio Damjan Ožegović iz "Transparency Internationala" (TI) u BiH, spomenuto je da postoji mogućnost nedozvoljenog dogovaranja s ponuđačima.

“Ovo smo podnijeli iz razloga jer je gradonačelnik Banje Luke krajem augusta donio odluku kojom je prihvaćen prijedlog Komisije za javnu nabavku za izvođenje radova na izgradnji kuće „Predah“ kojom je ponuđač „Gradip“ d.o.o iz Prnjavora izabran kao najpovoljniji u tom postupku javne nabavke”, kazao je.

Ožegović je pojasnio da je “Predah” zamišljena kao kuća za roditelje djece s poteškoćama u razvoju koji dolaze na liječenje u Banju Luku kako bi imali gdje da odsjedaju dok su njihova djeca na liječenju.

Naveo je kako su na ovaj postupak javne nabavke pristigle četiri ponude, te da su tri ocijenjene kao prihvatljive i da je pristupljeno zakazanoj e-aukciji.

Dodao je da tokom aukcije nisu uopšte ponuđene nikakve nove cijene, iako su bila tri od četiri ponuđača. Ponuđač koji je izabran, kako je pojasnio Ožegović, izabran je s ponuđenom cijenom od 999.178 KM sa uključenim PDV-om.

Ožegović je podsjetio na medijske navode, fotografije i videosnimke koji su bili uživo prilikom polaganja kamena temeljca, kada je gradilište ograđeno i postavljena tabla sa osnovnim obaveznim informacijama, među kojim je bio i naziv izvođača “Gradip” i to deset mjeseci prije izbora u postupku javne nabavke.

Prema objavi gradonačelnika Draška Stanivukovića, riječ je o objektu površine preko 750 kvadrata, u koji se ulaže više od 3 miliona KM.