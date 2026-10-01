Banjalučki aerodrom mijenja izgled: U Vladi predstavljen plan razvoja

Cilj modernizacije i unapređenja aerodroma u Mahovljanima je da se kroz nekoliko godina dostigne 2,5 miliona putnika godišnje.

Studiju razvoja aerodroma Republici Srpskoj je poklonila država Izrael.

Vlasnik projektantske firme iz Izraela koja će raditi studiju izvodljivosti za Aerodrom Banjaluka Amir Man rekao je da su sličan projekat projektovali i realizovali prije tri godine.

"Radimo na još dva aerodroma koja su projektovana za 200 miliona putnika godišnje. Kada je u pitanju banjalučki Aerodrom, potrebno je imati konkretne brojke putnika, troškove realizacije posla, prognozirati buduća kretanja i rast broja putnika. Nadamo se da ćemo do decembra završiti ovu studiju kako bismo mogli dalje razvijati ovu viziju", istakao je Man.

Premijer Srpske Savo Minić istakao je da je predstavljeno rješenje najbolje za Aerodrom Banjaluka.

"Ovo je najbolje tehničko rješenje za naš aerodrom i sigurno je da ćemo ga usvojiti. Hvala predsjedniku Miloradu Dodiku i ljudima iz Izraela koji su razvili strateške odnose koji su jako bitni za razvoj Republike Srpske", naglasio je Minić.