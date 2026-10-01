Detalji nezgode u Laktašima: Povrijeđen maloljetnik

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka u Laktašima povrijeđen je maloljetni vozač motocikla, potvrđeno je iz PU Banjaluka za ATV.
U nezgodi su učestvovali motocikl i pežo.
Povrijeđeni maloljetnik je prevezen na UKC RS radi ukazivanja ljekarske pomoći.
Hronika
Teška nezgoda u Laktašima: Potpuno obustavljen saobraćaj
Nezgoda se desila oko 12,40 časova.
Na licu mjesta obavljen je uviđaj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu