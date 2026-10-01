Detalji nezgode u Laktašima: Povrijeđen maloljetnik

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Foto: ATV

U saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na magistralnom putu Gradiška - Banjaluka u Laktašima povrijeđen je maloljetni vozač motocikla, potvrđeno je iz PU Banjaluka za ATV.

U nezgodi su učestvovali motocikl i pežo. Povrijeđeni maloljetnik je prevezen na UKC RS radi ukazivanja ljekarske pomoći. Hronika Teška nezgoda u Laktašima: Potpuno obustavljen saobraćaj Nezgoda se desila oko 12,40 časova. Na licu mjesta obavljen je uviđaj.

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