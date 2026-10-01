Teška nezgoda u Laktašima: Potpuno obustavljen saobraćaj

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Foto: ATV

U Laktašima se dogodila teška saobraćajna nezgoda.

Učestvovali su motor i automobil. Hronika Jedna osoba povrijeđena prilikom eksplozije mine U toku je potpuna obustava saobraćaja, javljaju očevici. Za sada nema informacija o broju povrijeđenih, piše Srpskainfo.

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