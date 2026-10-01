Teška nezgoda u Laktašima: Potpuno obustavljen saobraćaj

Autor:ATV redakcija
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U Laktašima se dogodila teška saobraćajna nezgoda.
Učestvovali su motor i automobil.
Hronika
Jedna osoba povrijeđena prilikom eksplozije mine
U toku je potpuna obustava saobraćaja, javljaju očevici.
Za sada nema informacija o broju povrijeđenih, piše Srpskainfo.
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