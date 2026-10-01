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Teška nezgoda u Laktašima: Potpuno obustavljen saobraćaj

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01.10.2026 13:05

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

U Laktašima se dogodila teška saobraćajna nezgoda.

Učestvovali su motor i automobil.

Полиција ФБиХ

Hronika

Jedna osoba povrijeđena prilikom eksplozije mine

U toku je potpuna obustava saobraćaja, javljaju očevici.

Za sada nema informacija o broju povrijeđenih, piše Srpskainfo.

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Tagovi :

Laktaši

sudar

obustavljen saobraćaj

udes

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