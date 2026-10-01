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Automobil sletio sa puta i pao na drugo vozilo: Povrijeđene tri osobe

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01.10.2026 10:42

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

U Reljevskoj ulici u Sarajevu juče se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe.

Tom prilikom od strane putničkog motornog vozila Opel Meriva, kojim je upravljao S.M., rođen 1990. godine, nastanjen u Vogošći, došlo je do skretanja van puta uz zemljanu kosinu, a potom do pada navedenog vozila na putničko motorno vozilo Passat, kojim je upravljao I.Š., rođen 1996. godine, nastanjen u Sarajevu, koji se pomenutim vozilom kretao kolovozom ulice Reljevska, nakon čega je došlo do prevrtanja na kolovoz vozila Opel Meriva i udara u betonski podzid i metalnu ogradu.

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U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobio je putnik iz vozila Opel Meriva, A.Dž., rođen 1990. godine, nastanjen u Vogošći, a na KCUS je zadržan na daljnjem liječenju. Lakše tjelesne povrede zadobili su vozači S.M. i I.Š., koji su nakon ukazane ljekarske pomoći upućeni na kućno liječenje, prenosi Avaz.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke, saopštio je MUP KS.

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Sarajevo

MUP Kanton Sarajevo

Saobraćajna nesreća

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