Vlada Srpske donijela Odluku o obezbjeđivanju mjesečnog primanja roditeljima dvanaest beba

Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o obezbjeđivanju mjesečnog novčanog primanja roditeljima dvanaest beba koje su umrle zbog nedostatka kiseonika u Kliničkom centru Banjaluka u periodu od maja do juna 1992. godine.

Odlukom je predviđeno da se roditeljima beba koje nisu ostvarile pravo na civilnu porodičnu invalidninu zbog propuštanja zakonskog roka obezbijedi mjesečno novčano primanje u visini 100 odsto osnovice za obračun civilne invalidnine, koja trenutno iznosi 822,17 KM, navodi se u saopštenju Vlade Srpske.

Roditeljima koji već ostvaruju pravo na civilnu porodičnu invalidninu biće isplaćivana razlika do punog iznosa osnovice.

Ovom odlukom Vlada Republike Srpske nastoji da pruži dodatnu materijalnu podršku roditeljima dvanaest beba čija je smrt u ljeto 1992. godine ostala jedan od najtežih događaja u istoriji Republike Srpske.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Nakon njenog stupanja na snagu, zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se nadležnom opštinskom, odnosno gradskom organu uprave za boračko-invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

Vlada Republike Srpske ovom odlukom potvrđuje opredijeljenost da, u okviru svojih nadležnosti, pruži podršku porodicama koje su tokom rata pretrpjele najtežu bol i nenadoknadiv gubitak.

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Informaciju o prioritetnom projektu "Izgradnja i opremanje dječijeg vrtića u Kukuljama, opština Srbac" koji će u skladu sa mogućnostima biti finansiran iz sredstava javnih investicija za 2026. godinu u iznosu od 2.855.283 KM.

Projekat ima za cilj uspostavljanje savremenog, funkcionalnog i bezbjednog objekta za boravak, vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta do šest godina.

Republika Srpska Minić: Velika stvar za Srpsku je imati podršku moćnog partnera kao što je Putin

Izgradnjom i potpunim opremanjem vrtića u centru Kukulja, u neposrednoj blizini osnovne škole, obezbijediće se kapacitet za boravak 60 djece, čime će se značajno unaprediti dostupnost i kvalitet predškolskog obrazovanja u ovoj lokalnoj zajednici.

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srpske Ministarstvo finansija Republike Srpske je zaduženo da iz sredstava javnih investicija u Budžetu za 2026. godinu u skladu sa mogućnostima obezbijedi 800.000 KM za realizaciju infrastrukturnih projekata u opštini Jezero. Radi se o dva projekta značajna za lokalnu zajednicu, a to su regulacija vodotoka rijeke Jošavke i izgradnja Paviljona/Galerije kulture u Jezeru.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Plana parcelacije za auto-put Banjaluka – Mliništa za dionicu Banjaluka jug – Mrkonjić Grad.

Postupak izrade Plana započeo je u julu 2025. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske je usvojila Odluku o pristupanju izradi Plana parcelacije za auto-put Banjaluka – Mliništa za dionicu Banjaluka jug – Mrkonjić Grad, po skraćenom postupku.

Nacrt Plana parcelacije za auto-put Banjaluka – Mliništa za dionicu Banja Luka jug – Mrkonjić Grad bio je izložen na javni uvid u prostorijama Grada Banja Luka i Opštine Mrkonjić Grad, kao i u prostorijama Narodne skupštine Republike.

Održane su javne prezentacije u prostorijama Grada Banja Luka i Grada Prijedor.

U toku javnog uvida dostavljen je određen broj primjedaba i sugestija, koje je nosilac izrade Plana sagledao te na osnovu toga pripremio Prijedlog plana parcelacije za auto-put Banjaluka – Mliništa za dionicu Banjaluka jug – Mrkonjić Grad.

Utvrđeni prijedlog Plana je usklađen sa mišljenjima svih relevantnih organa i pravnih lica, te će, u skladu sa procedurom definisanom Zakonom o uređenju prostora i građenju, biti upućen Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje.

Vlada Republike Srpske je prihvatila Informaciju o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja Republike Srpske i Republike Srbije, i zaključkom dala saglasnost da se zaštićena područja Republike Srpske, i to Nacionalni park "Drina" i Park prirode "Veliki Stolac", prekogranično povežu sa zaštićenim područjima Republike Srbije, i to Nacionalnim parkom "Tara" i Parkom prirode "Šargan - Mokra Gora".

Navedena zaštićena područja u zajedničkim aktivnostima koristiće zajednički naziv Prekogranično područje "Tara - Drina".

Vlada Republike Srpske je rješenjem dala saglasnost na tekst Sporazuma o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja Republike Srbije i Republike Srpske pod zajedničkim nazivom Prekogranično područje "Tara - Drina" i ovlastila ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da Sporazum potpiše.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o inicijativi za osnivanje i početak rada Područnog odjeljenja JU Umjetnička škola "Vojin Komadina", Zvornik na području jedinice lokalne samouprave Milići, te zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da provede proceduru osnivanja.

Zadužuju se Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da, u Budžetu Republike Srpske za 2027. godinu obezbijede sredstva za rad područnog odjeljenja.

Republika Srpska Vlada Srpske pomogla GIK Bijeljina kako bi izbori mogli biti održani

Otvaranjem područnog odjeljenja na području opštine Milići će omogućiti dostupnost muzičkog obrazovanja djeci i mladima, takođe predstavlja i značajan korak u poboljšanju kvaliteta života u opštini Milići. Ponuda većeg broja kulturno – obrazovnih sadržaja može doprinijeti zadržavanju mladih porodica na ovom području, te smanjenju odliva stanovništva, što je jedan od izazova sa kojima se suočavaju manje sredine.

Za područno odjeljenje biće obezbijeđene prostorije u zgradi JU Srednjoškolski centar "Milutin Milanković" Milići u popodnevnim terminima, čime se ne remeti redovna nastava. Na osnovu zainteresovanog broja učenika a nakon sprovedene ankete u inicijativi navode da bi škola angažovala tri nastavnika za četiri odsjeka (klavir, harmonika, gitara, violina).

Opština Milići, izrazila je spremnost da, u skladu sa svojim mogućnostima učestvuje u nabavci nedostajućih instrumenata, pomogne u adaptaciji prostora (ako je potrebno) i omogući logističku podršku.