Željka Cvijanović: Dolaze bolji dani i to će osjetiti svi naši građani

Glas Republike Srpske se u protekle četiri godine čuo na svim važnim adresama u svijetu. Nismo dozvolili drugima da govore u naše ime, već smo sami glasno i jasno prezentovali stavove Republike Srpske na svim važnim mjestima u svijetu, poručila je u intervjuu za "Glas Srpske" Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Nakon ovih teških godina i mnogo uloženih napora, Republika Srpska je konačno dočekala da bude sagovornik, a ne dozvoljavajući drugima da manipulišu slikom o BiH", rekla je Cvijanovićeva koja je i u protekle četiri godine bila na poziciji srpskog člana Predsjedništva.

Kada podvučete crtu ispod dosadašnjeg mandata - šta ste ostvarili i koji je to cilj koji ste postavili prije četiri godine, a niste ga uspjeli ostvariti?

"Prošli smo kroz mnoge izazove i iz njih izašli snažniji, mudriji i otporniji. U naredne četiri godine ćemo dodatno unaprijediti saradnju i kontakte koje smo ostvarili i pored boljeg političkog razumijevanja obogatićemo tu saradnju i konkretnim ekonomskim sadržajem. Potpuno sam uvjerena da za Republiku Srpsku dolaze bolji dani u kojima ćemo da ubiramo plodove svoga rada, a koje će da vide i osjete svi naši građani", kaže Cvijanovićeva.

Ako izborite novi mandat, da li ćete i šta raditi drugačije na tom mjestu?

"Na svim dosadašnjim dužnostima davala sam svoj maksimum i radila u interesu građana. Nastaviću da koristim sve ustavne mehanizme kako bih sačuvala interese i poziciju Republike Srpske. Boriću se za svako slovo Ustava Republike Srpske i BiH, za svako pravo Republike Srpske da misli, radi i djeluje slobodno i neometano. Nikada ništa neću uraditi na štetu drugog entiteta i drugih naroda u BiH, ali jednako tako neću dozvoliti da bilo ko uradi nešto na štetu Republike Srpske i srpskog naroda. Kada bi svi u BiH razmišljali ovako, vjerujem da bi ona izgledala bolje i svakako manje sumorno nego što izgleda danas", rekla je Cvijanovićeva.

Koliko je, u dejtonskim okvirima BiH, za Srpsku važna stabilna politika u Predsjedništvu i usaglašena sa republičkim institucijama?

"Jasno je da se Republika Srpska brani u Sarajevu, kao što je jasno da se gradi i unapređuje kroz djelovanje naših republičkih institucija u Banjaluci i širom Srpske. Stabilnost je preduslov razvoja i neophodno je da između institucija Republike Srpske i njenih predstavnika na nivou BiH postoji potpuna sinergija i jedinstvo. To je bio slučaj u prethodne četiri godine i zato smo uspjeli da uspješno prevaziđemo sve izazove. Sjećamo se i perioda kada to nije bilo baš tako. Sjećamo se ministara sa zajedničkog nivoa iz SDS-a koji su govorili kako ih ne obavezuju odluke institucija Republike Srpske. Sjećamo se i onih iz PDP-a koji su po bijelom svijetu napadali institucije Republike Srpske, umjesto da ih brane i zastupaju. Narod ih je zbog toga zasluženo kaznio, a mi ćemo se boriti da se takve stvari i takvi nedorasli predstavnici Srpskoj nikada više ne ponove", rekla je Cvijanovićeva.

Da li je danas uopšte moguć ozbiljan politički dogovor između Banjaluke i Sarajeva? Ako jeste, oko čega?

"Mi već imamo jedan temeljni dogovor koji se zove Dejtonski sporazum, odnosno Ustav BiH. Ako se taj dogovor ne poštuje i zloupotrebljava, kao što to radi političko Sarajevo, koje su onda garancije da bi bio ispoštovan neki drugi? U svakom slučaju, mi smo uvijek za dijalog i razgovor, ali uz puno uvažavanje ustavne pozicije Republike Srpske. Nažalost, trenutno ne vidimo sagovornike u Sarajevu. Oni su još zarobljeni u prošlosti i u svojim unitarističkim snovima. Kada prestanu da prijete, zveckaju oružjem i maštaju o ukidanju Republike Srpske, i kada prihvate da BiH pripada svima, a ne samo jednima, tada će biti moguć ozbiljan dijalog o njenoj budućnosti", rekla je Cvijanovićeva.

Može li BiH napraviti iskorak u spoljnoj politici, odnosno kako je Srpska, za relativno kratko vrijeme, uspjela da postane i te kako vidljiva i prepoznata kao partner od Amerike, preko Izraela do Rusije i drugih zemalja?

"Ključ spoljnopolitičkog uspjeha Republike Srpske je to što smo dosljedan i kredibilan partner. Ono što dogovorimo to i ispunimo. Mi isto govorimo i u Banjaluci i u Sarajevu, u Bijeloj kući i Kremlju, u Savjetu bezbjednosti UN, sjedištu EU i gdje god se nalazimo. Nemamo skrivenu agendu, jasno i glasno izražavamo stavove Republike Srpske i ne radimo ništa na bilo čiju štetu. Ne kreiramo probleme, već nudimo rješenja. Ne pretendujemo da govorimo u ime drugih u BiH i ne predstavljamo lažno da zastupamo stavove svih naroda, kao što to rade pojedini u Sarajevu. Gdje god sam bila, naglašavala sam da govorim u ime Republike Srpske, čiji građani su me izabrali na ovu poziciju. Bećirović i Konaković kažu kako govore u ime "svih građana" i "cijele BiH", a onda izgovore sve najgore o Republici Srpskoj koja čini 49 odsto te iste BiH. I naravno da već na prvoj stepenici izgube povjerenje i kredibilitet kod svih koji su makar površno upućeni u političku situaciju i ustavnu realnost BiH. Dakle, BiH definitivno ne može da napravi nikakav iskorak u spoljnoj politici, sve dok se ona neustavno zloupotrebljava od strane bošnjačkog kadra u institucijama i DKP mreži. Mi smo usmjereni na stabilnu, mirnu, svakim danom sve razvijeniju, Republiku Srpsku koja može da se odbrani od raznih nasrtaja", ističe Cvijanovićeva za Glas Srpske.

Vjerujete li da će uskoro doći vrijeme da se politička pitanja rješavaju isključivo dogovorom domaćih aktera?

"To vrijeme je već došlo. Nema više nijednog ozbiljnog spoljnog aktera koji govori o nametanju rješenja. Svi govore o potrebi dijaloga i donošenju odluka u okviru domaćih institucija, od strane demokratski izabranih predstavnika. Očigledno je da samo u Sarajevu nisu razumjeli da je došlo novo vrijeme i da nema više stranih tutora koji će ispunjavati njihove želje na štetu Republike Srpske. Nemojte misliti da je Kristijan Šmit slučajno otjeran iz BiH. Osim što je bio velika štetočina, bio je i eksponent jedne poražene politike, čije vrijeme je prošlo, a način funkcionisanja prevaziđen", istakla je Cvijanovićeva.