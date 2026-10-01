Zbog požara na divljoj deponiji zagađen vazduh: Škole rade onlajn

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Vazduh u Goraždu jutros je zagađen zbog požara na deponiji smeća u Šišetima, zbog čega goraždanske škole danas rade onlajn, a građanima je izdata preporuka da tokom boravka napolju koriste zaštitne maske sa filterom.
Indeks kvaliteta vazduha u Goraždu jutros je iznosio 244, što predstavlja ozbiljnu zdravstvenu prijetnju za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za osjetljive grupe, prenijeli su federalni mediji.
Kantonalni Zavod za javno zdravstvo preporučio je školama da rade u onlajn sistemu, a građanima da smanje kretanje na otvorenom i prostorije u kojima borave drže zatvorenim, a u slučaju da moraju napolje - da koriste zaštitne maske.
Srbija
Deset poslova sa platom većom od 3.000 KM: Možete do njih i bez fakultetske diplome
Požar na ilegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda izbio je juče u poslijepodnevnim časovima, što je uzrokovalo širenje gustog dima.
Vatrogasne jedinice i radnici komunalnog preduzeća uspjeli su da zaustave širenje vatre van granica deponije.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 d1
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu