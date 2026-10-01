Zbog požara na divljoj deponiji zagađen vazduh: Škole rade onlajn

Vazduh u Goraždu jutros je zagađen zbog požara na deponiji smeća u Šišetima, zbog čega goraždanske škole danas rade onlajn, a građanima je izdata preporuka da tokom boravka napolju koriste zaštitne maske sa filterom.

Indeks kvaliteta vazduha u Goraždu jutros je iznosio 244, što predstavlja ozbiljnu zdravstvenu prijetnju za cjelokupno stanovništvo, a ne samo za osjetljive grupe, prenijeli su federalni mediji.

Kantonalni Zavod za javno zdravstvo preporučio je školama da rade u onlajn sistemu, a građanima da smanje kretanje na otvorenom i prostorije u kojima borave drže zatvorenim, a u slučaju da moraju napolje - da koriste zaštitne maske.

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Požar na ilegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda izbio je juče u poslijepodnevnim časovima, što je uzrokovalo širenje gustog dima.

Vatrogasne jedinice i radnici komunalnog preduzeća uspjeli su da zaustave širenje vatre van granica deponije.

(Srna)