Na ETF-u u Istočnom Sarajevu predstavljena meteorološka stanica koju su izradili studenti

Na Elektotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu predstavljena je meteorološka stanica, koju su razvili studenti zajedno sa profesorima. Stanica mjeri brzinu i smjer vjetra, temperaturu i vlažnost vazduha, a mjeri i količinu i intenzitet padavina za razliku od drugih stanica u okruženju.

"Meteorološka stanica je napravljena vlastitim sredstvima Elektrotehničkog fakulteta i znanjem i iskustvom naših kolega, na šta smo jako ponosni", navodi Božidar Popović, dekan Elektrotehničkog fakulteta.

Najveći izazov u radu ove stanice je, kako navode, da bude funkcionalna i na terenu, a ne samo u laboratoriji.

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"Najveći izazovi su bili da to profunkcioniše van laboratorije, ovdje na terenu i da to radi dugotrajno, sigurno i pouzdano", kaže Miloš Ninković, inženjer Elektrotehničkog fakulteta.

Aplikacija etf.vazduh.net prikazuje parametre koje ova meteorološka stanica šalje, a sve se ažurira u realnom vremenu.

Projekat vrijedi par desetina hiljada maraka.