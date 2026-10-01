Danas taktička vježba na Kozari

Autor:ATV redakcija
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Na Kozari će danas biti održana taktička vježba povodom deset godina postojanja i rada Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Vježba će biti izvedena kao simulacija realne bezbjednosne situacije i predstavljaće priliku da se javnosti prikaže dio sposobnosti i spremnosti policijskih službenika MUP-a Srpske za reagovanje u najsloženijim situacijama.
Vježbi "Kozara 2026" prisustvovaće premijer Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević.
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