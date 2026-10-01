Danas taktička vježba na Kozari

Foto: ATV

Na Kozari će danas biti održana taktička vježba povodom deset godina postojanja i rada Centra za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Vježba će biti izvedena kao simulacija realne bezbjednosne situacije i predstavljaće priliku da se javnosti prikaže dio sposobnosti i spremnosti policijskih službenika MUP-a Srpske za reagovanje u najsloženijim situacijama. Vježbi "Kozara 2026" prisustvovaće premijer Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević. Društvo Danas isplata penzija u Srpskoj

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.