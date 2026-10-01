Danas isplata penzija u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj danas će biti isplaćena septembarska penzija.
Odlukama Vlade Republike Srpske o redovnim i vanrednim usklađivanjima, penzije su u ovoj godini veće za deset odsto u odnosu na prošlu godinu, a u avgustu je, s ciljem unapređenja materijalnog položaja svih korisnika penzija, isplaćena jednokratna pomoć.
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