Digao me iz kreveta: Zemljotres u Hrvatskoj, osjetio se i u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Potres se dogodio u 7.02 časova po lokalnom vremenu, sa epicentrom četiri kilometra sjeverno-sjeveroistočno od Dubrovnika, na dubini od šest kilometara.
Epicentar je od Mostara bio udaljen oko 80 kilometara.
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Za sada nema informacija o materijalnoj šteti.
Jutrošnji potres osjetili su brojni građani u Dubrovniku, Mokošici i okolnim mjestima, a blago podrhtavanje tla zabilježeno je i preko granice, na području Trebinja.
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Prema komentarima stanovnika, potres je bio kratkotrajan, ali dovoljno snažan da probudi dio građana.
Dok su pojedini naveli da su se osjetili kratki udari i trešnja, drugi su podrhtavanje opisali kao veoma blago.
"Lagano je zatreslo, trajalo je kratko“, navode mještani Mokošice i Dubrovnika", prenosi "Indeks".
Pojedini građani navode da se uz podrhtavanje čula i tutnjava, dok je jedan stanovnik Dubrovnika naveo da je osjetio kratak udar bez pratećeg zvuka.
"Digao me iz kreveta. Kratko, ali dobro se osjetio“, napisao je mještanin Cavtata, dok je iz Trebinja stigao opis o blagom podrhtavanju uz tutnjavu.
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