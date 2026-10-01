Logo

Digao me iz kreveta: Zemljotres u Hrvatskoj, osjetio se i u Srpskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 08:10

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Potres se dogodio u 7.02 časova po lokalnom vremenu, sa epicentrom četiri kilometra sjeverno-sjeveroistočno od Dubrovnika, na dubini od šest kilometara.

Epicentar je od Mostara bio udaljen oko 80 kilometara.

Затвор

Svijet

Nezapamćeno: Preživjela dvije doze injekcije za pogubljenje

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti.

"Kratak udar, ali se dobro osjetio"

Jutrošnji potres osjetili su brojni građani u Dubrovniku, Mokošici i okolnim mjestima, a blago podrhtavanje tla zabilježeno je i preko granice, na području Trebinja.

илу-новчаник-03042026

Hronika

Građani uhvatili lopova, drugi pobjegao: Od stranog državljanina ukrali novčanik

Prema komentarima stanovnika, potres je bio kratkotrajan, ali dovoljno snažan da probudi dio građana.

Dok su pojedini naveli da su se osjetili kratki udari i trešnja, drugi su podrhtavanje opisali kao veoma blago.

"Lagano je zatreslo, trajalo je kratko“, navode mještani Mokošice i Dubrovnika", prenosi "Indeks".

Pojedini građani navode da se uz podrhtavanje čula i tutnjava, dok je jedan stanovnik Dubrovnika naveo da je osjetio kratak udar bez pratećeg zvuka.

"Digao me iz kreveta. Kratko, ali dobro se osjetio“, napisao je mještanin Cavtata, dok je iz Trebinja stigao opis o blagom podrhtavanju uz tutnjavu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

potres

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Обрачун ромских породица: Тукли се Рикардо, Дибран, Рамиз и многи други

Region

Obračun romskih porodica: Tukli se Rikardo, Dibran, Ramiz i mnogi drugi

1 d

0
Трговска гора

Region

Delegacija BiH pozvana na sjednicu stručne komisije pro forme

1 d

0
Штрајк градског саобраћајног предузећа (ЗЕТ) и Чистоће у Загребу.

Region

Sud presjekao: Zabranjeni štrajkovi u Zagrebu

1 d

0
У Загребу је рано почео штрајк због кога не возе трамваји и аутобуси, а не ради ни градска Чистоћа. Штрајк у Загребачком електричном трамвају (ЗЕТ) и Чистоћи почео је јутрос у 3.30 часова, 29.09.2026.

Region

Smeće se gomila: Zagreb bez prevoza treći dan

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima