Ko je pilot koji je izbo kapetana Flajdubaija: Čudno se ponašao

Novi detalji pojavili su se o pilotu omanskog porijekla osumnjičenom da je nožem izbo kapetana aviona kompanije Flajdubai na letu iz Dubaija za Tel Aviv, nakon čega je, prema izraelskim zvaničnicima, pokušao da obori avion sa 174 putnika.

Incident se dogodio u srijedu, 30. septembra, na letu FZ1073, a kapetan aviona, Indijac Smit Mačar, uprkos povredama uspio je da otključa vrata kokpita i omogući putnicima i članovima posade da intervenišu.

Portparol izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Doron Špilman (Doron Spielman) rekao je da je ranjeni kapetan, krvav i na podu, iskoristio "posljednje trenutke svoje energije" da otvori vrata kokpita, prenosi Times of Israel.

"U tom trenutku, neki od putnika koji su shvatili da se nešto dešava potrčali su naprijed i ušli u pilotsku kabinu. Vid‌jeli su povrijeđenog pilota na zemlji, a drugi pilot, koji je napadao, stajao je iznad kontrolne table i udarao po njoj", rekao je Špilman.

Kako se osumnjičeni pilot ponašao prije incidenta?

O pilotu osumnjičenom za napad za sada nema mnogo zvanično potvrđenih podataka.

Prema izraelskim medijima, riječ je o državljaninu Omana koji je za Flajdubai počeo da radi prije oko osam mjeseci.

Njegov kolega pilot rekao je za izraelski Kanal 16 da ga je smatrao vjerskim ekstremistom i iznio tvrdnje o njegovom ponašanju prije incidenta.

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"Previše se molio tokom cijelog dana i odbijao je da se rukuje sa ženama", rekao je pilot.

Te navode zasad nisu nezavisno potvrdile nadležne službe, a motiv napada još je predmet istrage. Flajdubai je pozvao da se ne spekuliše o okolnostima incidenta dok istraga ne bude završena.

Rojters je, pozivajući se na tri izraelska zvaničnika, objavio da se istražuje mogućnost da je riječ o pokušaju terorističkog napada. Jedan od zvaničnika identifikovao je osumnjičenog kao državljanina Omana.

Šta se dogodilo nakon napada u kokpitu?

Situacija u avionu bila je dramatična. Podaci o letu pokazuju da je avion naglo izgubio oko 14.000 stopa visine za manje od 30 sekundi, nakon čega su poslani signali za vanrednu situaciju.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Prema riječima izraelskih zvaničnika, putnici i član posade uspjeli su da uđu u kokpit i savladaju osumnjičenog.

Na letu su se nalazili i rezervni piloti Flajdubaija, koji su potom preuzeli kontrolu nad avionom i bezbjedno ga spustili u Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Kompanija je potvrdila da je rezervna posada bila u avionu i da je učestvovala u bezbjednom slijetanju.

U avionu su bila 174 putnika, od kojih 166 Izraelaca.

Šta je bilo sa ranjenim kapetanom?

Kapetan Mačar je nakon slijetanja prebačen u bolnicu i operisan, a njegovo stanje je stabilno.

Riječ je o indijskom pilotu sa gotovo 10.000 sati leta na avionima Boing 737 i više od decenije iskustva u komercijalnom vazduhoplovstvu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao ga je herojem jer je, iako teško povrijeđen, uspio da otvori vrata kokpita i omogući drugima da intervenišu, prenosi Tan‌jug.

"Spasili su mnoge živote. Spriječili su veliku katastrofu", rekao je Netanjahu o putnicima i članovima posade koji su savladali napadača.

Spasilački avion sa putnicima leta FZ1073 kasnije je iz Tabuka poletio prema Izraelu i sletio na aerodrom Ben-Gurion, gd‌je su putnike dočekali Netnjahu i ministarka saobraćaja Miri Regev.

Portparol izraelske službe hitne pomoći Magen David Adom saopštio je da je jedan 51-godišnji muškarac sa leta, koji je zadobio lakšu povredu grudnog koša, prevezen u bolnicu.

Istraga o napadu i motivima osumnjičenog pilota je u toku.