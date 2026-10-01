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Makron želi povratak Britanije u EU

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01.10.2026 07:04

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Макрон жели повратак Британије у ЕУ
Foto: Tanjug / AP / Metin Aktaş

Francuski predsjednik Emanuel Makron i španski premijer Pedro Sančez pozdravili su plan premijera Velike Britanije Endija Bernama za preispitivanje Bregzita, odnosno odlaska ove zemlje iz Evropske unije.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u srijedu, Makron je rekao da bi povratak Britanije u EU bio odlična vijest, dok je Sančez kazao da bi Ujedinjeno Kraljevstvo bilo dočekano raširenih ruku.

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"Ovo je veoma dobra vijest, kako za njegovu zemlju tako i za Evropljane. Dobrodošli nazad. Ponovni ulazak bio bi mudra odluka, a Bernam je u pravu što je pokazao takvu hrabrost", dodao je Makron.

Bernam je na konferenciji Laburističke stranke u Liverpulu rekao da je Bregzit donio više štete nego koristi i da će na predstojećem samitu Ujedinjenog Kraljevstva i EU, koji se očekuje u novembru, predstaviti različite opcije za saniranje nastale štete.

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Govoreći za televizijske stanice jutro nakon govora, premijer je potvrdio da bi opcije mogle uključivati ponovni ulazak na jedinstveno tržište, u carinsku uniju ili čak ponovno pristupanje EU u potpunosti.

Diplomate kažu da je reakcija drugih zemalja članica EU za sada takođe uglavnom pozitivna, iako uz određenu dozu opreza.

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Tagovi :

Emanuel Makron

Evropska unija

Velika Britanija

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