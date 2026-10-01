Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Od davnina u našem narodu postoji vjerovanje da, ako date biljku spatifilum neudatoj djevojci, ona će ubrzo naći ljubav svog života.
Ako je poklonite udatoj dami ona će imati lijep i srećan brak.
Žene su odavno počele da primećuju da prisustvo ove prelijepe sobne biljke u kući donosi dobre promjene, posebno u ljubavnim odnosima. Slobodne djevojke su pronašle momka, djevojke u vezi ubrzo su dobile bračnu ponudu, a udate žene su imale srećan bračni život. Tako one žene koje su već osetile promene, davale su pelcer ili poklanjale ovu biljku svojim prijateljicama, sestrama, rođakama, pa se vremenom ova lijepa priča o magičnoj moći spatifiluma širila i biljku su nazvali “ženska sreća”, prenosi Najžena.
Napravite blagi prirodni rastvor koji pomaže biljci da se oporavi. Potrebno vam je:
1 kašičica punomasnog mlijeka
1 čaša vode (250 ml)
1 kap meda
Pomiješajte i zalijte biljku. Koristi se za zalivanje kod korijena, jednom u 10–14 dana, ujutru. Mlijeko jača listove i podstiče regeneraciju, dok med stimuliše rast. Prvi znaci oporavka vide se već nakon nekoliko dana – listovi se uspravljaju, žuta boja listova nestaje, niču novi izdanci, a mogu se pojaviti i pupoljci. Idealno je za biljke koje venu, ne cvjetaju, poslije presađivanja ili zimi kao preventiva.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
16 h0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Zanimljivosti
1 d6
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu