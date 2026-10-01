Propovjednik iz džamije u Londonu pozvao vernike da tuku svoje supruge ako su neposlušne

Jedna džamija u Londonu koja ima status dobrotvorne organizacije suočava se sa istragom nakon što je objavila propovijedi u kojima se muževi podstiču da udaraju svoje supruge i opravdava pogubljenje homoseksualaca.

Video-snimci objavljeni na Jutjub kanalu Islamskog društvenog centra Hakni opisuju homoseksualni se*s kao "jedan od najviše zlih činova", a muškarce pozivaju da "disciplinuju" svoje supruge ako im se ne pokoravaju, uključujući i slučajeve kada odbiju da imaju se*sualni odnos.

U drugom predavanju istog propovijednika on hvali Saudijsku Arabiju zbog toga što nastavlja da pogubljuje ljude optužene za "vračanje".

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Na drugom mjestu, jedan ugledni član zajednice u džamiji u istočnom Londonu poznatoj i kao Masdžid Dar Al-Hadeth, opisuje kao "nesrećnu stvarnost" to što se mnoge žene danas osjećaju dovoljno osnaženo da pozovu policiju ako ih muževi udare.

Organizacija NSS, koja se zalaže za sekularizam, prijavila je ovaj centar Komisiji za dobrotvorne organizacije, upozoravajući da stavovi koje centar deli na društvenim mrežama nisu kompatibilni sa statusom dobrotvorne organizacije.

Kao registrovana dobrotvorna organizacija, Islamski društveni centar Hakni, koji za sebe kaže da pomaže "čovječanstvu" kroz rad na "unapređenju islamske vjere", uživa značajan broj poreskih olakšica.

Centar nije platio porez na 191.097 funti prihoda koje je primio u godini zaključno sa martom 2025. godine, prema njegovim najnovijim objavljenim finansijskim izvještajima. U tu sumu uključeno je gotovo 155.000 funti direktnih donacija, prenio je "Dejli Mejl".

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U aprilu ove godine ponovo se registrovao kao dobrotvorna organizacija sa statusom pravnog lica, što je promjena statusa kojom su povjerenici odvojeni od njegovih dugova i omogućeno mu je da posjeduje imovinu na način sličan društvu sa ograničenom odgovornošću, ali uz potpuno uređivanje njegovog rada prema zakonima o dobrotvornim organizacijama.

Megan Manson, šefica kampanja u organizaciji NSS, opisala je obnovu registracije ove dobrotvorne organizacije kao "alarmantnu", jer je ona bila domaćin "predavanja koja promovišu nasilje nad ženama, tvrde da žene ne mogu da odbiju se*sualni odnos sa svojim muževima i opravdavaju smrtnu kaznu za homoseksualne muškarce i osobe optužene za 'vračanje'".

"Islamski društveni centar Hakni samo je jedna od mnogih dobrotvornih organizacija koje kroz dobrotvornu svrhu 'unapređenja religije' promovišu mizoginiju, homofobiju i druge štetne ideologije", rekla je ona.

"Ova dobrotvorna svrha mora hitno biti preispitana. Očigledno je da ona omogućava unapređenje ideja koje, umjesto da donose korist javnosti, mogu da podstiču diskriminaciju, podjele i zlostavljanje".

Mnogi od najekstremnijih stavova sadržani su u seriji video-predavanja koja je u centru održao Jasin Munje, "ustad" (učitelj), koji čita iz dela Manthumatu al-Kaba'ir, pjesme u kojoj su sakupljeni ono što islam prepoznaje kao "velike grijehe".

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Jedan od njih definisao je ovako:

"Nepokoravanje mužu, napuštanje kuće bez njegove dozvole i nepokoravanje mužu kada je pozove u postelju, kada je pozove na intimnost, kada kaže 'ne' bez ikakvog opravdanja".

"Posavjetujte je i bojkotujte je u postelji, ne dodirujte je u postelji i fizički ih disciplinujte takođe, tako što ćete ih blago udariti kako biste im pokazali ko je glavni".

"Boycott her in bed... and discipline them physically as well, by lightly hitting them to show who is in charge."



These are the words of a sermon delivered at a London mosque which, as a registered charity, receives tax breaks to undertake 'the advancement of religion'. pic.twitter.com/eZ6aLBaVTY — National Secular Society (@NatSecSoc) September 30, 2026

Ako ona odbije, kaže on, muževi "više ne moraju da joj daju kuću", dodajući: "Ako osoba ima više žena, onda ne mora da ostane sa njom, može da je napusti i ostane sa drugom ženom dok ponovo ne postane poslušna".

U istom predavanju, gospodin Munje je nazvao homoseksualni se*s "jednim od najviše zlih djela" i "zločinom“ u kojem se oba učesnika "pogubljuju po šerijatu".

"Naučnici se razlikuju u tome kako se pogubljenje odvija. Neki od njih kažu da se pogubljuje mačem, kao i svako drugo normalno pogubljenje. Drugi kažu da se bacaju sa visoke zgrade, a zatim se na njih baca kamenje".

Zemlje uključujući Iran, Saudijsku Arabiju i Jemen nastavljaju da pogubljuju ljude zbog homoseksualnosti po šerijatskom zakonu.

Teroristička grupa Islamska država pogubila je desetine muškaraca optuženih za homoseksualnost bacajući ih sa visokih zgrada tokom svog vrhunca krajem 2010-ih.

(Telegraf)