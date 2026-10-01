Logo

Užas na auto-putu: Kamion se zapalio nakon prevrtanja, vozač poginuo

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 09:13

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na auto-putu kod sela Pečenjevce, blizu Leskovca, stradao je vozač teretnog vozila.

Dramatična dojava stigla je nadležnim službama dva sata iza ponoći. Po izlasku na teren, vatrogasno-spasilačke ekipe zatekle su zastrašujući prizor - kamion prevrnut na bok, a požar u već razbuktaloj fazi.

Крокодил

Nauka i tehnologija

Zbog AI fotografije prije mu 10 godina zatora

Nakon brze intervencije i stavljanja vatrenog pakla pod kontrolu, vatrogasci su tokom pretrage ugljenisane kabine pronašli beživotno tijelo vozača.

Uviđaj na licu mjesta utvrdiće sve okolnosti i uzroke ove tragedije.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

poginuo vozač kamion

Kamion

Leskovac

Saobraćajna nesreća

uviđaj

Komentari (0)

Pročitajte više

Ана Печавер Лесић

Region

Amerika konačno izručila Anu Pečaver Lesić

14 h

0
Упалила вам се лампица за притисак у гумама? Шта урадити?

Auto-moto

Upalila vam se lampica za pritisak u gumama? Šta uraditi?

14 h

0
Јелена Голубовић

Scena

Jeleni Golubović opljačkana kuća od 300.000 evra

14 h

0
Одузет дуван

Hronika

Oduzeto 1.070 kilograma duvana: Hapšenje u Berkovićima

14 h

0

Više iz rubrike

ОФАК издао НИС-у нову посебну лиценцу

Srbija

OFAK izdao NIS-u novu posebnu licencu

16 h

0
модернизација просторија болница Брчко

Srbija

Broj oboljelih od opasnog virusa u porastu: Ljekari upozoravaju na ove simptome

16 h

0
Најновија, ударна вијест

Srbija

Uhapšen Andrej Blagojev, sumnja se da je došao u Grčku zbog plaćenog ubistva

1 d

0
"Причаћемо унуцима да је ту била вода": Грађани бијесни, пресушило једно од најљепших језера

Srbija

"Pričaćemo unucima da je tu bila voda": Građani bijesni, presušilo jedno od najljepših jezera

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima