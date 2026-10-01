Užas na auto-putu: Kamion se zapalio nakon prevrtanja, vozač poginuo

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na auto-putu kod sela Pečenjevce, blizu Leskovca, stradao je vozač teretnog vozila.

Dramatična dojava stigla je nadležnim službama dva sata iza ponoći. Po izlasku na teren, vatrogasno-spasilačke ekipe zatekle su zastrašujući prizor - kamion prevrnut na bok, a požar u već razbuktaloj fazi.

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Nakon brze intervencije i stavljanja vatrenog pakla pod kontrolu, vatrogasci su tokom pretrage ugljenisane kabine pronašli beživotno tijelo vozača.

Uviđaj na licu mjesta utvrdiće sve okolnosti i uzroke ove tragedije.

(Telegraf)