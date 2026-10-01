OFAK izdao NIS-u novu posebnu licencu

Naftna industrija Srbije saopštila je da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD toj kompaniji izdala novu posebnu licencu kojom joj se omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 30. oktobrom 2026. godine.

Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdijevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja, navodi se u saopštenju.

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Ranije izdata licenca OFAC-a NIS-u za rad, odnosno preradu sirove nafte je važila do 30. septembra.

NIS je uputio 24. septembra zahtjev OFAK-u za izdavanje posebne licence kojom bi joj se omogućio nastavak rada kompanije i od 1. oktobra.

(Tanjug)