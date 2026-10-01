Znatan rast prihoda "Željeznica Srpske" od prevoza

"Željeznice Republike Srpske" u septembru su prevezle 140.000 tona robe, ostvarile 8.500.000 netotonskih kilometara i povećale prihod od prevoza za 193 odsto u odnosu na april, izjavio je vršilac dužnosti generalnog direktora ovog preduzeća Dragan Zelenković.

Zelenković je naveo da "Željeznice" trenutno prevoze koks na relaciji Luka Ploče – Zvornik, granica Radinac, za potrebe poslovnog subjekta iz Smedereva, te željeznu rudu na relaciji Omarska-Šamac-granica Šid-granica Radinac-Smederevo.

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Isto tako, uspješno se prevoze nafta i naftni derivati na relaciji Luka Ploče - Šamac granica-Osijek za potrebe industrije nafte "Ina".

Zelenković je naveo da Uprava preduzeća ulaže maksimalne napore kako bi sa ostvarenim prihodima iz osnovne delatnosti, a uz podršku Vlade Republike Srpske, obezbijedilo nesmetano funkcionisanje preduzeća, odnosno redovna isplata ličnih dohodaka, prenosi "Srna".

On je istakao da su na rezultate poslovanja tokom devet mjeseci u tekućoj godini znatno uticali nepovoljno poslovno okruženje poput gašenja rada Koksare iz Lukavca krajem februara, te prestanak rada željezare iz Zenice krajem marta, saopšteno je iz "Željeznica".

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Zelenković je podsjetio da je u aprilu evidentiran najniži rezultat ostvarenog prevoza u teretnom saobraćaju u poslednjih 15 godina, sa ukupno 59.538 tona prevezene robe i ostvarenih 2.531.240 netotonskih kilometara.

On je poručio da se aktivno radi kako bi se na tržištu ugovorio prevoz, sve s ciljem oporavka i ostvarenja održivog poslovnog funkcionisanja preduzeća.