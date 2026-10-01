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Srušio se medicinski helikopter, ima poginulih

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01.10.2026 09:36

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Хеликоптер
Foto: Pexels

Medicinski helikopter srušio se u blizini ostrva Katalina kod Los Anđelesa, pri čemu su poginula dva lica, dok je još dvoje hospitalizovano, rekao je inženjer vatrogasne službe okruga Los Anđeles Džonatan Tores.

Tores je naveo da su dva povrijeđena lica prevezena u lokalne bolnice, dok se za petim putnikom još traga.

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Prema navodima medija, helikopter se srušio ubrzo nakon polijetanja sa ostrva Katalina.

Vlasti su primile izvještaj o padu kasno noćas i uputile ekipe na mjesto nesreće zajedno sa Obalskom stražom.

(Srna)

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kalifornija

srušio se helikopter

poginuli

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