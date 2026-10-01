Haos u Laktašima: Uhapšeni zbog oštećenja auta i napada na vozača i njegovu suprugu

Tri osobe, od kojih dvije maloljetne, uhapšene su juče u Laktašima zbog sumnje da su oštetili automobil jednog sugrađanina, a potom fizički nasrnuli na njega i suprugu.

Uhapšeni L.B. se sumnjiči za nasilničko ponašanje i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, dok se maloljetnici sumnjiče za nasilničko ponašanje.

"Naime, nadležnoj policijskoj stanici istog dana oko 23,30 časova muškarac iz Laktaša prijavio je da su nepoznata muška lica oštetila njegovo putničko vozilo, a potom fizički nasrnuli na njega i njegovu suprugu", kažu u Policijskoj upravi Banjaluka.

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Sve mjere i radnje prema maloljetnicima preduzimaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima Republike Srpske i pod nadzorom tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv navedenih lica biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.