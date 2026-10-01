Logo

Haos u Laktašima: Uhapšeni zbog oštećenja auta i napada na vozača i njegovu suprugu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 10:32

Komentari:

0
лисице, судска полиција, суд
Foto: ATV

Tri osobe, od kojih dvije maloljetne, uhapšene su juče u Laktašima zbog sumnje da su oštetili automobil jednog sugrađanina, a potom fizički nasrnuli na njega i suprugu.

Uhapšeni L.B. se sumnjiči za nasilničko ponašanje i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, dok se maloljetnici sumnjiče za nasilničko ponašanje.

"Naime, nadležnoj policijskoj stanici istog dana oko 23,30 časova muškarac iz Laktaša prijavio je da su nepoznata muška lica oštetila njegovo putničko vozilo, a potom fizički nasrnuli na njega i njegovu suprugu", kažu u Policijskoj upravi Banjaluka.

илу-новац-22052026

Ekonomija

Koliko novca morate imati sa 30, 40 i 50 godina?

Sve mjere i radnje prema maloljetnicima preduzimaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima Republike Srpske i pod nadzorom tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv navedenih lica biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nasilje

Napad

Laktaši

Policija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Prilikom pretresa pronađeni kokain i marihuana: Jedna osoba uhapšena

13 h

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Hronika

U Vitezu uhapšena doktorica: Pacijente pregledala u kući, recepte ovjeravala pečatom Doma zdravlja

13 h

0
Осумњичени за обљубу дјевојчица: Затражен притвор за три младића из Градишке

Hronika

Osumnjičeni za obljubu djevojčica: Zatražen pritvor za tri mladića iz Gradiške

13 h

2
Одузет дуван

Hronika

Oduzeto 1.070 kilograma duvana: Hapšenje u Berkovićima

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima