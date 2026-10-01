Minić: Razvoj Aerodroma Banjaluka za dodatni napredak Srpske, hvala Izraelu

Minić je istakao da je država Izrael poklonila Republici Srpskoj ovu studiju, koja je upravo ono što Srpskoj i treba.

"Ovo je najbolje tehničko rješenje za naš aerodrom i sigurno je da ćemo ga usvojiti. Hvala predsjedniku Miloradu Dodiku i ljudima iz Izraela koji su razvili strateške odnose koji su jako bitni za razvoj Republike Srpske", naglasio je Minić nakon prezentacije studije izvodljivosti za unapređenje ove vazdušne luke s ciljem da kroz nekoliko godina dostigne 2,5 miliona putnika godišnje.

Izraelski humanista i privrednik Moše Levi istakao je da Izrael i Republika Srpska imaju snažno partnerstvo.

Naglasio je da je Republika Srpska dobar prijatelj Izraelu.

"Kako smo i obećali - prenijećemo transfer tehnologija, znanja i svega što imamo kako bi naši odnosi bili još snažniji", rekao je Levi.

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Istakao je da ga je izraelska Vlada ovlastila da pozove specijalne snage Policije Republike Srpske da dođu u Izrael i treniraju sa izraelskom Policijom, što je još jedan poklon njegove države Srpskoj.

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Vlasnik projektantske firme iz Izraela koja će raditi studiju izvodljivosti za Aerodrom Banjaluka Amir Man rekao je da su sličan projekat projektovali i realizovali prije tri godine.

"Radimo na još dva aerodroma koja su projektovana za 200 miliona putnika godišnje. Kada je u pitanju banjalučki Aerodrom, potrebno je imati konkretne brojke putnika, troškove realizacije posla, prognozirati buduća kretanja i rast broja putnika. Nadamo se da ćemo do decembra završiti ovu studiju kako bismo mogli dalje razvijati ovu viziju", istakao je Man.