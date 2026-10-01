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Minić: Razvoj Aerodroma Banjaluka za dodatni napredak Srpske, hvala Izraelu

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01.10.2026 11:30

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић током обраћања на презентацији Студије изводљивости за Аеродром Бањалука.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Savo Minić istakao je da će razvoj Aerodroma Banjaluka značiti dodatni napredak Republike Srpske.

Minić je istakao da je država Izrael poklonila Republici Srpskoj ovu studiju, koja je upravo ono što Srpskoj i treba.

"Ovo je najbolje tehničko rješenje za naš aerodrom i sigurno je da ćemo ga usvojiti. Hvala predsjedniku Miloradu Dodiku i ljudima iz Izraela koji su razvili strateške odnose koji su jako bitni za razvoj Republike Srpske", naglasio je Minić nakon prezentacije studije izvodljivosti za unapređenje ove vazdušne luke s ciljem da kroz nekoliko godina dostigne 2,5 miliona putnika godišnje.

Izraelski humanista i privrednik Moše Levi istakao je da Izrael i Republika Srpska imaju snažno partnerstvo.

Naglasio je da je Republika Srpska dobar prijatelj Izraelu.

"Kako smo i obećali - prenijećemo transfer tehnologija, znanja i svega što imamo kako bi naši odnosi bili još snažniji", rekao je Levi.

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Istakao je da ga je izraelska Vlada ovlastila da pozove specijalne snage Policije Republike Srpske da dođu u Izrael i treniraju sa izraelskom Policijom, što je još jedan poklon njegove države Srpskoj.

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Vlasnik projektantske firme iz Izraela koja će raditi studiju izvodljivosti za Aerodrom Banjaluka Amir Man rekao je da su sličan projekat projektovali i realizovali prije tri godine.

"Radimo na još dva aerodroma koja su projektovana za 200 miliona putnika godišnje. Kada je u pitanju banjalučki Aerodrom, potrebno je imati konkretne brojke putnika, troškove realizacije posla, prognozirati buduća kretanja i rast broja putnika. Nadamo se da ćemo do decembra završiti ovu studiju kako bismo mogli dalje razvijati ovu viziju", istakao je Man.

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Savo Minić

aerodrom Banjaluka

Republika Srpska

Izrael

Banjalučki aerodrom

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