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Taktička vježba "Kozara 2026", prisustvuju zvaničnici Srpske

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01.10.2026 10:45

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Почела је тактичка вјежба "Козара 2026" у организацији Министарства унутрашњих послова Републике Српске поводом 10 година постојања и рада Центра за обуку МУП-а Српске.
Foto: ATV

Počela je taktička vježba "Kozara 2026" u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku MUP-a Srpske.

Taktičkoj vježbi prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević i predsjednik Milorad Dodik.

Taktička vježba započela je raportom predsjedniku Vlade Srpske.

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Tagovi :

taktička vježba

Zvaničnici Republike Srpske

Kozara

MUP Republike Srpske

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