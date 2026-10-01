Taktička vježba "Kozara 2026", prisustvuju zvaničnici Srpske

Autor:ATV redakcija
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Počela je taktička vježba "Kozara 2026" u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske povodom 10 godina postojanja i rada Centra za obuku MUP-a Srpske.
Taktičkoj vježbi prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević i predsjednik Milorad Dodik.
Taktička vježba započela je raportom predsjedniku Vlade Srpske.
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