Partnerku davio, pa joj nožem rasjekao vrat: Uhapšen zbog pokušaja ubistva

Autor:ATV redakcija
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Više javno tužilaštvo u Nišu odredilo je zadržavanje B. Đ. (1985) iz Niša zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.
Kako se sumnja, sve se dogodilo u stanu u Nišu, u kojem je osumnjičeni živio sa emotivnom partnerkom T. Đ. (27).
Navodno, nakon svađe, B. Đ. je partnerku hvatao i rukama stezao za vrat, a potom je napao nožem i nanio joj posjekotinu dugu oko pet centimetara u predjelu vrata.
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Povreda je kvalifikovana kao laka tjelesna povreda.
Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo ubistvo u pokušaju.
(Blic)
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