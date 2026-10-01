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Partnerku davio, pa joj nožem rasjekao vrat: Uhapšen zbog pokušaja ubistva

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01.10.2026 11:13

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Мушкарац држи нож
Foto: Pexels/Saif71.com

Više javno tužilaštvo u Nišu odredilo je zadržavanje B. Đ. (1985) iz Niša zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Kako se sumnja, sve se dogodilo u stanu u Nišu, u kojem je osumnjičeni živio sa emotivnom partnerkom T. Đ. (27).

Navodno, nakon svađe, B. Đ. je partnerku hvatao i rukama stezao za vrat, a potom je napao nožem i nanio joj posjekotinu dugu oko pet centimetara u predjelu vrata.

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Povreda je kvalifikovana kao laka tjelesna povreda.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo ubistvo u pokušaju.

(Blic)

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Tagovi :

nasilje u porodici

Niš

fizički napad

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