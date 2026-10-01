Deset poslova sa platom većom od 3.000 KM: Možete do njih i bez fakultetske diplome

Fakultetska diploma odavno nije jedini put do dobro plaćenog posla u Srbiji. Na tržištu rada sve je više zanimanja u kojima se znanje, iskustvo i praktična vještina plaćaju više od formalnog obrazovanja, a za pojedine iskusne radnike zarada može da pređe i 200.000 dinara mjesečno.

To, međutim, ne znači da početnik može odmah da računa na toliku platu. Do tog nivoa najčešće dolaze ljudi sa iskustvom, specijalizovanim znanjem, licencama ili oni koji rade samostalno i imaju sopstvene klijente.

Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna neto zarada u Srbiji za jul 2026. iznosila je 121.346 dinara, dok je medijalna zarada bila 95.036 dinara. To znači da je plata od 200.000 dinara značajno iznad zarade koju prima većina zaposlenih.

Ipak, aktuelni oglasi za posao pokazuju da takve zarade nisu samo teorija.

1. Zavarivač

Zavarivači su već godinama među deficitarnim zanatima, a potražnja za iskusnim majstorima je velika.

U avgustu 2026. godine za pozicije bravara i zavarivača bilo je dostupno čak 765 oglasa, a pojedini izvori navode zarade iskusnih majstora koje mogu da dosegnu oko 200.000 dinara. Kod specijalizovanih postupaka zavarivanja i zahtjevnijih poslova zarada može biti i viša.

Za ovaj posao fakultet nije potreban. Mnogo važniji su obuka, praksa, preciznost i poznavanje različitih tehnika zavarivanja.

Posebno se vrednuju majstori koji mogu samostalno da rade zahtevne konstrukcije, cijevi i različite vrste metala.

2. Automehaničar i auto-dijagnostičar

Automobili postaju sve složeniji, pa dobar automehaničar danas mora da zna mnogo više od klasične zamjene delova.

Posebno su traženi majstori koji razumijeju elektroniku, dijagnostiku i mehatroniku. Jedan aktuelni oglas u Beogradu nudio je iskusnom automehaničaru-dijagnostičaru i mehatroničaru neto platu od 200.000 do 300.000 dinara.

U drugom oglasu za automehaničara u Zrenjaninu ponuđena je zarada do 200.000 dinara.

Dakle, diploma fakulteta nije uslov, ali iskustvo i sposobnost riješavanja složenih kvarova mogu značajno da podignu cijenu rada.

3. Električar

Dobri električari teško ostaju bez posla, posebno kada mogu samostalno da izvode instalacije, čitaju šeme i riješavaju kvarove.

Na tržištu se mogu pronaći oglasi u kojima se iskusnim električarima u Beogradu nudi od 120.000 do 200.000 dinara, dok su za rad na specijalizovanim projektima, poput solarnih elektrana, zabelježene ponude do 200.000 dinara.

Kod električara postoji i dodatna mogućnost zarade kroz samostalan rad. Majstor koji ima dovoljno klijenata može prihodovati više od zaposlenog, ali tada sam snosi troškove alata, prevoza, materijala, poreza i doprinosa.

4. CNC operater i CNC programer

Industrija sve više zavisi od precizne obrade materijala, zbog čega su CNC operateri i programeri traženi u proizvodnim firmama.

Za početak je moguće ući u posao kroz obuku i praksu, a sa iskustvom se prelazi na složenije mašine, programiranje i samostalno podešavanje proizvodnje.

Upravo kombinacija praktičnog rada i tehničkog znanja može da bude put ka znatno većoj zaradi od početne.

5. Frizer

Frizerstvo je još jedno zanimanje kod kojeg prihod ne zavisi samo od plate koju salon nudi.

Aktuelni oglasi pokazuju koliko raspon može da bude veliki. U jednom beogradskom salonu iskusnom frizeru ponuđeno je 200.000 dinara neto mesečno, dok je drugi oglas za iskusnog ženskog frizera nudio između 150.000 i 250.000 dinara.

Kod frizera dodatni faktor predstavlja broj klijenata. Iskusni majstor sa stalnom bazom mušterija može, nakon određenog vremena, da razvije i sopstveni salon ili radi samostalno.

6. Vozač kamiona i profesionalni vozač

Profesionalni vozači spadaju među zanimanja za koja postoji stalna potreba, posebno kada je reč o međunarodnom transportu.

Zarada zavisi od kategorije vozila, vrste prevoza, kilometraže, rada u inostranstvu, dnevnica i dodataka.

Za vozača nije potreban fakultet, ali su potrebne odgovarajuće kategorije vozačke dozvole, a za pojedine vrste transporta i dodatne profesionalne kvalifikacije.

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Kod međunarodnog transporta prihodi mogu biti znatno viši nego kod klasične gradske vožnje, ali posao često podrazumijeva duži boravak van kuće.

7. Monter klima-uređaja i sistema grijanja

Majstori koji rade sa klima-uređajima, toplotnim pumpama i sistemima grijanja imaju posebno mnogo posla tokom sezonskih perioda.

Za ovaj posao najvažnije je praktično znanje. Kada majstor može samostalno da postavi, servisira i dijagnostikuje uređaj, cijena njegove usluge raste.

Veliki potencijal postoji i kod samostalnih majstora koji imaju više ekipa i veliki broj intervencija tokom sezone.

8. Keramičar

Keramičari su među zanatlijama čija se zarada često ne može posmatrati samo kroz klasičnu mjesečnu platu.

Cijena rada zavisi od kvadrature, vrste pločica, složenosti prostora i zahtjeva klijenta. Majstor koji radi samostalno i ima dovoljno posla može mjesečno ostvariti prihod veći od 200.000 dinara.

Kod ovog zanimanja, međutim, treba razlikovati prihod od čiste zarade. Od ukupnog iznosa potrebno je odbiti troškove prevoza, alata, opreme, poreza, doprinosa i eventualnih pomoćnih radnika.

9. Vodoinstalater

Kvarovi na vodi i grijanju ne mogu da čekaju, zbog čega dobar vodoinstalater može imati veliki broj intervencija tokom cijle godine.

Posebno se plaća hitan dolazak, složenija intervencija i rad van standardnog radnog vremena.

Iskusan vodoinstalater koji radi samostalno i ima razvijenu mrežu klijenata može da napravi prihod koji značajno prelazi zaradu prosječnog zaposlenog.

10. Limar i autolimarski radnik

Popravka karoserije, priprema vozila, limarija i farbanje zahtevaju iskustvo i preciznost, a dobri majstori mogu da imaju veliki broj klijenata.

Posebno se traže ljudi koji mogu da urade kompletan posao – od procjene štete i rasklapanja vozila do popravke, pripreme i završne obrade.

Kao i kod automehaničara, mogućnost samostalnog rada može značajno da promeni ukupnu zaradu.

Primjeri sa tržišta rada pokazuju da postoje zanimanja u kojima se do visoke zarade može doći bez fakultetske diplome. Međutim, zajedničko im je nešto drugo: iskustvo, specijalizacija i kvalitet rada.

To je posebno važno jer plata od 200.000 dinara nije standard za svakog zaposlenog u ovim profesijama. Aktuelni oglasi pokazuju velike razlike između početnih i zarada iskusnih radnika, kao i između gradova, poslodavaca i nivoa odgovornosti.

Kod pojedinih zanata najveći potencijal za zaradu postoji tek kada radnik postane samostalan, izgradi bazu klijenata ili pokrene sopstveni posao.

Drugim riječima, put do 200.000 dinara bez fakulteta najčešće nije prečica, već ulaganje u vještinu koja se na tržištu rada teško pronalazi.

A upravo zbog nedostatka kvalitetnih zanatlija, praktično znanje u Srbiji sve više dobija cijenu koju je nekada bilo teško zamisliti, prenosi Mondo.