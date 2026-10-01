Упалила вам се лампица за притисак у гумама? Шта урадити?

Аутор:АТВ редакција
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Ако вам се током хладног јесењег јутра изненада упали лампица за притисак у гумама, то не мора одмах значити да је гума пробушена. Разлог може бити нагли пад температуре, али упозорење ипак не треба игнорисати.
Велике температурне разлике између хладних јутара и топлијих дијелова дана могу утицати на притисак ваздуха у аутомобилским гумама.
Због тога возаче управо у ово доба године може дочекати упозорење система за надзор притиска у гумама (ТПМС), иако претходног дана нису примијетили никакав проблем.
Разлог је једноставан – када температура пада, пада и притисак у гумама.
Према техничким смјерницама, притисак се мијења приближно 0,07 бара на сваких шест степени Целзијуса промјене спољне температуре. Тако температурна разлика од око 16 степени може направити разлику од приближно 0,2 бара.
Ако је притисак већ био близу доње препоручене вриједности, то може бити довољно да систем активира упозорење.
Прво треба провјерити све четири гуме и утврдити да ли нека изгледа видљиво испухано или оштећено.
Ако нема очигледног оштећења, потребно је измјерити притисак, најбоље док су гуме хладне.
Вриједност коју препоручује произвођач аутомобила обично се налази на наљепници на оквиру или унутрашњој страни возачевих врата, код поклопца резервоара или у упутству за возило.
Не треба се водити притиском исписаним на самој гуми, јер он није препоручена вриједност за конкретан аутомобил.
Ако је притисак нижи од прописаног, гуме треба допумпати на вриједност коју је навео произвођач.
Иако хладно вријеме може бити разлог због којег се упозорење појавило, не треба аутоматски претпоставити да је само температура кривац.
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Пад притиска може бити посљедица и пробушене гуме, оштећеног вентила или другог проблема.
Ако једна гума има осјетно нижи притисак од осталих или поново губи ваздух након допумпавања, требало би провјерити због чега се то догађа.
Ауто Билд наводи да пренизак притисак може погоршати понашање аутомобила, продужити пут кочења и повећати потрошњу горива и трошење гума.
Када у гуми нема довољно ваздуха, она се под тежином аутомобила више деформише.
Аутомобил тада може постати мање стабилан, нарочито приликом промјене правца и проласка кроз кривине. Повећава се отпор котрљања, а самим тим могу порасти и потрошња горива и хабање гума.
Дуготрајна вожња са озбиљно недовољно напумпаном гумом може довести и до њеног прегријавања и оштећења.
Ни претјеривање није добро рјешење.
Код знатно превисоког притиска смањује се површина којом гума належе на коловоз, што може утицати на приањање. Аутомобил може дјеловати тврђе преко неравнина, а газни слој може се неравномјерно трошити.
Зато рјешење није насумично додавање ваздуха чим захлади, него мјерење притиска и његово подешавање према вриједностима које је прописао произвођач.
Посебно је корисно провјерити гуме након већих сезонских промјена температуре. Оно што је било одговарајући притисак током топлог септембарског дана не мора бити исто након првих хладних октобарских јутара.
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