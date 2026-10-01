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Два напитка која су најбоља за добар почетак дана: Чувају срце и мозак

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01.10.2026 09:46

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Буђење устајање истезање кревет
Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Буђење, нарочито у раним јутарњим сатима, многима тешко пада, а јутарњи напици за срце и мозак ту могу да направе већу разлику него што мислимо.

Из стања сна организам доживљава својеврсни шок, а пред нама је цијели ови дан.

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Како да се за њега најбоље припремимо и разбудимо? Да ли је довољна само кафа или нам треба још нешто, за РТС објашњава др Војислав Перишић.

Прва ствар коју послије буђења треба да урадимо јесте да побољшамо циркулацију, прије свега микроциркулацију у срцу и мозгу, наглашава професор Перишић. Тек када крв крене да тече како треба, тијело заиста излази из ноћног режима и спремно је за обавезе које га чекају.

Првих 200 милилитара послије буђења одлучује о јутру

– Прво што послије буђења треба да урадимо је да попијемо 200 милилитара сока или воде. Течност уносимо како бисмо повећали циркулацијски волумен, побољшали циркулацију у срцу и мозгу, чиме ће аутоматски доток кисеоника и шећера бити бољи – додаје гастроентеролог.

Током ноћи тијело сатима не добија ниједан гутљај течности, па је јутро тренутак када му она највише недостаје. Чаша воде или сока зато није ситница, већ први потез који покреће крвоток. Када се волумен крви повећа, срце и мозак брже добијају кисеоник и шећер, а управо та два горива одређују колико ћемо бити бистри и будни. Цијели корак траје неколико секунди, а траг оставља на читаво јутро.

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Која вода и који сок су најбољи напици за срце и мозак

Дан је најбоље започети нискоминералном водом са доста магнезијума, препоручује др Перишић, јер магнезијум побољшава микроциркулацију и опушта спазме крвних судова. Таква вода тако помаже двоструко: надокнађује течност изгубљену током ноћи и олакшава крви да стигне и до најситнијих судова.

Ако се одлучимо за сок од поморанџе, најбоље је да буде са пулпом. Ипак, много је боље појести цијелу поморанџу него циједити сок, прије свега због целулозе и спречавања опстипације. Цијеђењем се оно најкорисније из воћа често баци заједно са кором и остацима у цједиљки, преноси Крстарица.

Кафа као антиоксиданс – шта заправо ради у јетри

Када је ријеч о кафи, др Перишић истиче да је кофеин главни антиоксиданс. У организам свакодневно уносимо доста хемикалија, такозваних ксенобиотика. Да би били избачени, они морају да прођу обраду у јетри, а за тај посао заслужни су антиоксиданси.

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Кафа, дакле, није непријатељ јутра, али не треба да буде ни прва ни једина ствар коју попијемо. Званичне препоруке су до три шољице кафе дневно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кафа

напитак

здраве јутарње навике

здравље

буђење

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