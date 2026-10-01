Због АИ фотографије пријети му 10 година затора

Аутор:АТВ редакција
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Данас АИ може да направи фотографије које је понекад тешко разликовати од стварних, али један случај из Сингапура показује колико озбиљне посљедице може имати ширење таквог садржаја.
Тридесетогодишњи Је Лин из Мјанмара суочава се са затворском казном након што је наводно подијелио АИ-генерисану фотографију крокодила у близини популарног рекреативног подручја Пандан.
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Фотографија је 20. августа изазвала конкретну реакцију надлежних. Сингапурска национална агенција за водне ресурсе привремено је обуставила веслање и вожњу кануа на Пандану док су службе покушавале да утврде гдје се налази наводни крокодил. Тек након провјере установљено је да је фотографија лажна, након чега је случај пријављен полицији.
Је Лин се сада терети за слање лажне поруке, за шта према сингапурском закону може да буде изречена казна до три године затвора, новчана казна до 10.000 сингапурских долара или обје казне. Поред тога, оптужен је и за ометање правде, за шта је предвиђена казна до седам година затвора, новчана казна или обе санкције. Уколико се терети по обје тачке, максимална казна може достићи 10 година.
Према наводима полиције, Је Лин фотографију није објавио јавно, већ ју је наводно послао само једном колеги. Слика је, међутим, касније почела да се шири, што је довело до ангажовања надлежних служби. Полиција тврди и да је осумњичени након тога обрисао фотографију и апликацију Гемини, коју је наводно користио за њено генерисање, покушавајући да прикрије своје поступке.
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"Полиција неће оклијевати да предузме мјере против свакога ко саопштава неистине", поручиле су сингапурске власти, уз образложење да овакве информације могу изазвати страх међу грађанима и довести до непотребног ангажовања јавних служби.
Случај је изазвао различите реакције јавности. Дио људи сматра да је реакција власти претјерана имајући у виду да фотографија наводно није првобитно била јавно објављена, док се истовремено поставља питање зашто Је Лин није обавијестио надлежне да је фотографија лажна након што су активности на Пандану обустављене.
Занимљив је и детаљ везан за саму АИ фотографију. Ако је она заиста направљена помоћу Геминија, како наводи Тхе Страитс Тимес, могуће је да је садржала невидљиву ознаку која показује да је генерисана вјештачком интелигенцијом.
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За сада није јасно да ли је таква ознака уклоњена или једноставно није проверена прије него што је фотографија почела да се шири. Је Лин би, према доступним информацијама, требало да се појави пред судом у новембру, а наводно планира да призна кривицу.
(Б92)
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