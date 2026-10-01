Какво нас вријеме очекује првог дана октобра?

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано и топло, уз малу облачност.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, локално и појачан источни и сјевероисточни, а у Херцеговини јужни, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

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Дневна температура ваздуха биће од 22 до 27, а у вишим предјелима од 18 степени Целзијусових.

Јутрос је претежно ведро, а по котлинама и уз ријечне токове има магле.