Какво нас вријеме очекује првог дана октобра?

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано и топло, уз малу облачност.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, локално и појачан источни и сјевероисточни, а у Херцеговини јужни, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
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Дневна температура ваздуха биће од 22 до 27, а у вишим предјелима од 18 степени Целзијусових.
Јутрос је претежно ведро, а по котлинама и уз ријечне токове има магле.
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