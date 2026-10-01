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Уређаји које никада не треба укључивати у продужни кабл: Може доћи до пожара

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01.10.2026 09:30

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Уређаји које никада не треба укључивати у продужни кабл: Може доћи до пожара
Фото: Pixabay

У домаћинствима је све више уређаја којима је напајање потребно сваки дан, па је продужни кабл постао готово незаобилазан. Захваљујући њему више апарата ради преко једне зидне утичнице, што зна да буде веома практично, али баш зато треба бити опрезан.

На продужни кабл није препоручљиво прикључивати фритезе на врућ ваздух, микроталасне пећнице, веш-машине, фрижидере, клима-уређаје, електричне рерне и индукционе плоче. За све њих је директно прикључивање у зидну утичницу сигурнија опција.

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Када продужни кабл постаје ризик од пожара

Проблем настаје када се преко продужног кабла укључе уређаји којима треба велика количина електричне енергије. Такво оптерећење може да доведе до загријавања кабла, кратког споја и оштећења инсталација, а у најгорем случају и до избијања пожара.

Зато водите рачуна о томе које апарате прикључујете на продужне каблове и у каквом је стању кућна електрична инсталација. Продужни каблови су практично рјешење за уређаје мање снаге, док апарати са већом потрошњом треба да имају засебно, директно напајање. Паметни продужни каблови или утичнице такође вам могу помоћи.

Шта искључити из струје прије него што кренете на одмор

Прије поласка на одмор није лоше да кратко провјерите све уређаје који остају у стану. Док нико није код куће, њихово искључивање може смањити непотребну потрошњу струје, а уједно је и додатна мјера безбједности.

Најлакше је да почнете од уређаја који вам током одсуства нису потребни. Телевизор, рутер, електричне сатове, будилнике и разне паметне уређаје можете извући из утичнице прије поласка. Чак и када дјелују као да не раде, неки уређаји у стању приправности и даље троше одређену количину електричне енергије.

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Са фрижидером и замрзивачем прича је другачија. Ако у њима остаје храна, њихово искључивање никако није опција. Зато је најбоље да унапријед испланирате шта ћете потрошити прије пута и оставите само оно што је неопходно док вас нема.

Имајте на уму и да „стендбај“ режим не значи да уређај потпуно престаје да троши струју. Иако је потрошња у том стању углавном мала, током дужег периода може постати непотребан трошак.

(Крстарица)

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Тагови :

Струја

утичница

електрична енергија

штедња

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