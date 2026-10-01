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Početak oktobra donosi dobre vijesti za tri znaka horoskopa

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01.10.2026 10:19

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карте зодијак астрологија хороскоп
Foto: Pexel/Monstera Production

Oktobar za pojedine horoskopske znakove počinje u znaku pozitivnih promjena.

Pred njima su periodi koji bi, prema astrološkim tumačenjima, mogli donijeti više olakšanja, bolje odnose i prilike za ostvarenje planova.

Bik

Bikovima početak oktobra donosi priliku da vide rezultate truda koji su ulagali posljednjih mjeseci.

Nakon perioda u kojem su možda imali osjećaj da se stvari odvijaju presporo, mogli bi dočekati vijesti koje će im vratiti motivaciju.

Na poslovnom planu mogući su novi dogovori, priznanje za njihov rad ili prilika da naprave važan korak naprijed.

U privatnom životu očekuje ih više stabilnosti i osjećaj da su napokon na pravom putu.

Lav

Lavovima bi oktobar mogao donijeti period u kojem ponovno dolaze u prvi plan.

Njihova kreativnost i samopouzdanje biće posebno naglašeni, a trud koji su uložili u neki projekat mogao bi biti primijećen.

Slobodni Lavovi mogli bi doživjeti zanimljiv susret ili dobiti poruku koja će ih iznenaditi, dok će oni u vezama imati priliku dodatno učvrstiti odnos sa partnerom.

Početak mjeseca mogao bi im donijeti razlog za zadovoljstvo.

Ribe

Ribe početkom oktobra ulaze u period novih mogućnosti.

Nakon perioda preispitivanja i donošenja važnih odluka, mogle bi dobiti potvrdu da su izabrale pravi smjer.

Dobre vijesti mogu stići kroz posao, obrazovanje ili lične projekte, a posebno će ih obradovati situacije u kojima će vid‌jeti da se njihov trud isplatio, prenosi Indeks.

Ovo bi mogao biti period u kojem Ribe više vjeruju sebi i svojim odlukama.

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