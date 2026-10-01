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U Bolnicu ''Srbija'' uskoro stižu novi magnet, mamograf i magnet

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01.10.2026 11:06

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Зграда болнице Србија у Источном Сарајеву.
Foto: Facebook/Screenshot

Bolnica "Srbija" Istočno Sarajevo do kraja godine očekuje isporuku magnetne rezonance, mamografa i digitalnog rendgena, čime će biti obnovljena kompletna dijagnostika i radiologija u ovoj zdravstvenoj ustanovi, izjavio je direktor Nebojša Šešlija.

Šešlija je rekao novinarima da je, prema informacijama koje je dobio od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, u završnoj fazi tender koji je raspisan u saradnji sa Svjetskom bankom.

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"Izabran je proizvođač, odnosno firma koja će isporučiti kompletnu opremu. Radi se o više dijagnostičke opreme za sve ustanove u Republici Srpskoj", naveo je Šešlija, prenosi Srna.

On je istakao da će Bolnica "Srbija", po okončanju postupka i isporuci opreme, dobiti savremeni novi magnet, mamograf i digitalni rendgen.

"Samim tim, kompletna dijagnostika i radiologija u našoj ustanovi biće obnovljena, i pacijentima će biti na raspolaganju najsavremenije dijagnostičke metode", naglasio je Šešlija.

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Prema njegovim riječima, tačan rok isporuke zavisi od firme koja je izabrana za isporuku opreme, ali se očekuje da će nova oprema biti stavljena na raspolaganje Bolnici "Srbija" do kraja godine.

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Bolnica Srbija

Istočno Sarajevo

Nebojša Šešlija

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