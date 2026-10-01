Jedna osoba povrijeđena prilikom eksplozije mine

Jedno lice povrijeđeno je od eksplozije mine u selu Sultanovići kod Donjeg Vakufa tokom čišćenja i spaljivanja korova, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Sedamdesettrogodišnjem licu inicijala Š.S. pomoć je pružio medicinski tehničar Oružanih snaga BiH, nakon čega je vojnom sanitetskom ekipom prevezeno u Kantonalnu bolnicu u Bugojnu.

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Iz Federalne uprave civilne zaštite saopšteno je da je povrijeđeno lice prebačeno na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, te da se lokalitet nezgode od 2001. godine vodi kao područje očišćeno od mina.

Policijska stanica Donji Vakuf o eksploziji je obaviještena juče oko 13.30 časova.