Dijete (12) zadobilo teške povrede: Palo sa metalne šipke

Dijete U. S. (12) teško je povrijeđeno u utorak u jednom sportskom centru na Vračaru, nakon što je palo sa metalne šipke na koju se prethodno popelo.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, dijete je prilikom pada udarilo direktno glavom o pod.

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Ekipa hitne pomoći odmah je stigla na lice mjesta nakon čega je dijete hitno prevezeno u Urgentni centar, a ljekari su mu konstatovali teške tjelesne povrede, odnosno prelom baze lobanje.

Nakon ukazane pomoći u Urgentnom centru, dijete je prevezeno u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj, gdje je zadržano na daljem liječenju i dijagnostici.