Dijete (12) zadobilo teške povrede: Palo sa metalne šipke

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dijete U. S. (12) teško je povrijeđeno u utorak u jednom sportskom centru na Vračaru, nakon što je palo sa metalne šipke na koju se prethodno popelo.
Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, dijete je prilikom pada udarilo direktno glavom o pod.
Banja Luka
Banjalučki aerodrom mijenja izgled: U Vladi predstavljen plan razvoja
Ekipa hitne pomoći odmah je stigla na lice mjesta nakon čega je dijete hitno prevezeno u Urgentni centar, a ljekari su mu konstatovali teške tjelesne povrede, odnosno prelom baze lobanje.
Nakon ukazane pomoći u Urgentnom centru, dijete je prevezeno u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj, gdje je zadržano na daljem liječenju i dijagnostici.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
13 h0
Hronika
13 h0
Republika Srpska
13 h3
Hronika
13 h0
Srbija
12 h0
Srbija
14 h1
Srbija
14 h0
Srbija
16 h0
Najnovije
Najčitanije
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Trenutno na programu