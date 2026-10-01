Logo

Dijete (12) zadobilo teške povrede: Palo sa metalne šipke

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.10.2026 11:47

Komentari:

0
Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Dijete U. S. (12) teško je povrijeđeno u utorak u jednom sportskom centru na Vračaru, nakon što je palo sa metalne šipke na koju se prethodno popelo.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, dijete je prilikom pada udarilo direktno glavom o pod.

Нови изглед Аеродрома Бањалука

Banja Luka

Banjalučki aerodrom mijenja izgled: U Vladi predstavljen plan razvoja

Ekipa hitne pomoći odmah je stigla na lice mjesta nakon čega je dijete hitno prevezeno u Urgentni centar, a ljekari su mu konstatovali teške tjelesne povrede, odnosno prelom baze lobanje.

Nakon ukazane pomoći u Urgentnom centru, dijete je prevezeno u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj, gdje je zadržano na daljem liječenju i dijagnostici.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Beograd

povrijeđeno dijete

Hitna pomoć

Komentari (0)

Pročitajte više

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Automobil sletio sa puta i pao na drugo vozilo: Povrijeđene tri osobe

13 h

0
лисице, судска полиција, суд

Hronika

Haos u Laktašima: Uhapšeni zbog oštećenja auta i napada na vozača i njegovu suprugu

13 h

0
Ауто-пут Мркоњић Град-Бањалука

Republika Srpska

Načinjen još jedan korak ka auto-putu Banjaluka jug - Mrkonjić Grad

13 h

3
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Prilikom pretresa pronađeni kokain i marihuana: Jedna osoba uhapšena

13 h

0

Više iz rubrike

Мушкарац држи нож

Srbija

Partnerku davio, pa joj nožem rasjekao vrat: Uhapšen zbog pokušaja ubistva

12 h

0
Посао канцеларија

Srbija

Deset poslova sa platom većom od 3.000 KM: Možete do njih i bez fakultetske diplome

14 h

1
Полиција Србија

Srbija

Užas na auto-putu: Kamion se zapalio nakon prevrtanja, vozač poginuo

14 h

0
ОФАК издао НИС-у нову посебну лиценцу

Srbija

OFAK izdao NIS-u novu posebnu licencu

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Prva pobjeda Zvezde u novoj sezoni Evrolige

22

52

Hladna jutra sve teže padaju: Nekoliko trikova koji će vam olakšati ustajanje

22

43

Blagojević: Izuzetni diplomatski potezi Dodika, svijetla budućnost odnosa sa Amerikom

22

41

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

22

32

Sada smo sve vidjeli: U izbornu kampanju u BiH se uključio i "humanoidni robot"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima